El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa del lunes pasado. En esa oportunidad, el mandatario dijo que se trata de una realidad que es ley y buscarán tener una “política de desestímulo de los abortos”, por medio de una agenda provida.

Salinas dijo que su “posición política”, como integrante de Cabildo Abierto, queda en “un segundo plano”, ya que en este momento se desempeña como ministro de Salud Pública y por lo tanto no es “exclusivamente” representante de un partido.

Destacó que la posición del presidente fue muy clara y recordó su postura al respecto: “Hemos abogado no por la ausencia del derecho, sino por la promoción de lo que consideramos correcto: la vida desde el inicio de la concepción”, dijo en declaraciones a Radio Uruguay, y puso como ejemplo la postura de Tabaré Vázquez, que no le dio “andamiento” a la iniciativa, aunque luego fue aprobada. No obstante, recalcó que ahora la “ley está vigente y se va a cumplir”.