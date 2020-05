En declaraciones realizadas este miércoles a la FM Radio con Vos, el presidente argentino, Alberto Fernández defendió seguir adelante con las medidas que se están implementando para combatir el aumento de los contagios de covid-19.

El mandatario afirmó que “salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos”, respondiendo así a aquellos sectores que están pidiendo con insistencia el fin de las medidas de aislamiento social, y agregó que la situación actual “lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo”. “Es muy difícil dosificar la salida”, dijo el líder del Frente de Todos, cuyas declaraciones fueron consignadas por Página 12. Fernández aseguró que su gobierno está trabajando en la organización del inicio de actividades de algunos sectores industriales, como el automotor, “con base en protocolos y condiciones” que deberán cumplir, y evitando “el transporte interjurisdiccional”. En este sentido, el presidente advirtió que si esa modalidad no tiene buenos resultados, entonces deberán “sostener un poco más lo que está en marcha”, haciendo referencia a las medidas de aislamiento que rigen desde el 20 de marzo. El mandatario peronista de 61 años dijo también que en el marco de la pandemia de coronavirus “hay que moverse con mucha prudencia”, y cuestionó a “sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miran la consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente”. Finalmente, Fernández aseguró que “el Estado les está haciendo un aporte” a las empresas al “pagar la mitad del sueldo a sus trabajadores”, y le pidió al sector empresarial que no “abusen” con otras medidas que no son justas.

Este miércoles se informó que el martes el mandatario se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández en la Quinta de Olivos. Durante el encuentro, la ex mandataria y actual senadora apoyó las medidas que viene implementando el líder del Frente de Todos, tanto en el tema del combate al coronavirus como en la renegociación de la deuda externa argentina con los tenedores de bonos.

Volviendo a la situación sanitaria, en operativos conjuntos realizados por funcionarios estatales y de la ciudad de Buenos Aires se está intentado detectar casos de covid-19 en los barrios más vulnerables de la capital argentina.

En ese sentido la agencia Télam informó este miércoles que en la Villa 31, emblemático asentamiento ubicado en la zona de Retiro, se realizaron test de covid-19 a 39 personas, de los cuales 30 dieron resultado positivo. Según informaron desde el gobierno porteño que encabeza el macrista Horacio Rodríguez Larreta, los casos detectados de covid-19 en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires son en total 301.

De acuerdo con lo que informaron autoridades sanitarias de la capital, el operativo realizado el martes en la Villa 31 consistió en “una búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados y también de personas con cuadros febriles, golpeando puerta por puerta y hablando con cada vecino para preguntar si tenían o conocían a personas con síntomas compatibles con la covid-19”. “La idea es encontrar personas con síntomas referidos a la covid-19 y trasladarlos” a un centro móvil instalado en el barrio, “donde se les hace el hisopado”, explicó Gabriel Battistella, encargado del operativo Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina).