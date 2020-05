La Cámara de Diputados votará la próxima semana un proyecto de ley que penará a quien viole las normas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo por la pandemia de covid-19. La iniciativa fue remitida al Parlamento hace un mes por el diputado del Partido Nacional Mario Colman y hoy fue analizada por la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara baja. Hay una “suerte de acuerdo” entre ambas cámaras para aprobar el proyecto, dijo Colman a la diaria.

El proyecto consta de un único artículo que establece que quien incumpla las disposiciones vigentes para “impedir la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. Y agrega: “Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional”. El artículo modifica el inicio del artículo 224 del Código Penal en su redacción dada por el artículo 64 de la Ley 17.292.

Colman manifestó que el proyecto busca dar “respaldo” al cumplimiento de las medidas sanitarias que el Ejecutivo ha encomendado bajo el contexto de emergencia. “Hoy no hay nada más peligroso que un irresponsable en el medio de una pandemia”, sostuvo el diputado, y estableció que hay que legislar para que no sucedan más “casos como el de Carmela [Hontou]”.

“Esto es una norma amplia”, dijo el diputado. A modo de ejemplo, el diputado expresó que este proyecto está pensando para una persona que contrajo covid-19 y sale a la calle voluntariamente. “Lo que pretendemos es la punición sobre todo de la conducta indebida que pone en peligro a la sociedad”, agregó Colman. Las sanciones se establecerán según criterios de peligrosidad.

Hoy el presidente Luis Lacalle Pou dijo en una conferencia de prensa en Cerro Largo que no está a favor de sancionar a una persona por no usar tapabocas. “Creo que la mayoría de los uruguayos no ha necesitado que se le imponga, entendió la situación, el uruguayo es responsable y solidario”, sostuvo el mandatario, y agregó: “Por supuesto, siempre hay uno pícaro que no hace caso. El tema es que una picardía no hace daño a sí mismo, hace daño a la población”. De todas formas, dijo que “reafirma” su postura de no imponer sanciones.

Para Colman, el proyecto no se contradice con la postura del presidente, porque “se trata del respaldo a las medidas” del gobierno y se hace enfoque en el “peligro que se genera a otros”.

Aclaración: En una versión anterior la nota decía que la iniciativa se había aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, pero eso es incorrecto. Tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto solicitaron una semana más para su tratamiento y se solicitó informe al Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Universidad de la Repúlica y a Fiscalía de Corte.