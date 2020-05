En el primer paquete de cargos de gobierno para repartir entre Batllistas, el sector del Partido Colorado (PC) comandado por Julio María Sanguinetti, estaban los ex diputados Walter Verri y Tabaré Hackenbruch, que enseguida encontraron su lugar en las subsecretarías de los ministerios de Industria, Energía y Minería, y Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, respectivamente. Pero en aquel grupo había un tercer integrante, Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex presidente, también ex diputado -entre 2000 y 2005- y jefe de campaña de Batllistas en la elección de 2019.

Su nombre trajo varios dolores de cabeza en la interna colorada, al punto de que recién ahora, luego de más de dos meses de que asumió el nuevo gobierno, finalmente fue designado para un cargo, en el directorio de UTE, según señaló a la diaria una fuente del PC y lo confirmó el propio Julio Luis Sanguinetti. La vuelta que dio su nombre fue tan larga que terminó siendo de 360 grados, porque volvió al inicio, ya que un lugar en el directorio del ente energético fue lo primero que le había ofrecido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pero en febrero lo rechazó, y se manejó su nombre para la Comisión Administradora del Río Uruguay, una posibilidad que encontró reticencias en el canciller de la República, Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos, el otro sector de peso dentro del PC.

En diálogo con la diaria, Julio Luis Sanguinetti dijo que “el jugador juega donde lo mandan el técnico y el presidente del club” y que “con mucho gusto” asume “el desafío” en el directorio de UTE. Además, subrayó que tiene currículum vitae (CV) suficiente, y lo compartió con la diaria. El hijo del ex presidente nació en 1963 y, según su CV, además de su actividad pública como político, entre 2007 y 2017 fue director corporativo de Universia Holding, Grupo Santander. En cuanto a su formación, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y tiene un Master in Common and International Law, cursado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.

Por último, según supo la diaria, en la puja entre Batllistas y Ciudadanos por los cargos hubo un enroque a último momento, ya que el lugar en el directorio de UTE era originalmente para el sector liderado por Talvi y a Batllistas le correspondía Antel. Al final, Julio Luis Sanguinetti irá a UTE y el contador Robert Bouvier, de Ciudadanos, al directorio de Antel.