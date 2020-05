El canciller Ernesto Talvi habló de varios temas en rueda de prensa, entre ellos el ingreso de Susana Giménez al país, que fue criticado en Argentina, donde se cuestionó si había violado la cuarentena obligatoria del país.

El ministro dijo que Giménez “entró legalmente y de acuerdo a las normas previstas”, ingresó “en un vuelo privado -que no trajo varados porque no los había-” y está haciendo cuarentena, “como cualquier hijo de vecino”. “Esto es un país en serio, si hubiera entrado fuera de regla habría quedado parada en el aeropuerto porque Migraciones no la habría dejado entrar. Así que la mejor prueba de que entró legalmente y con todas las de la ley es que Migraciones la dejó entrar”, afirmó.

También se refirió al acuerdo binacional en Rivera para coordinar acciones conjuntas con Brasil en el marco de la situación sanitaria. “Esto es una ciudad, son dos países. necesitamos que las medidas sanitarias de un lado y otro de la ciudad sean efectivamente espejo y que haya los mismos estándares de seguridad de un lado que del otro, el mismo tipo de controles, de medidas de distanciamiento social, de prevención”, afirmó.

En cuanto a los ciudadanos o residentes uruguayos varados en distintas partes de la región, Talvi dijo que “hay un número significativo de uruguayos que ya no los podemos llamar más varados, varados eran los que tenían intención de volver antes del 12 de abril”, pero “algunos [están] en situación más vulnerable que otros”. Afirmó que cancillería tiene “plena conciencia” de que hay ciudadanos en Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia y otras partes. “Vamos a trabajar sobre la base de buscar acuerdos puntuales como el que logramos con España para que venga Iberia. Estamos trabajando con la empresa Copa para ver si podemos tener un charter de la empresa que venga a Montevideo desde alguno de esos países”, agregó.