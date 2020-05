Mientras el aislamiento social da paso a la famosa “nueva normalidad”, la música, así como otras artes que llegan a su cenit en la presentación en vivo, sigue brillando por su ausencia, y se presume que será una de las últimas actividades en pegar la vuelta. Por eso –y para que la espera no sea tan tediosa– repasamos algunos videos y podcasts musicales que se encuentran en el maremágnum de ofertas que proponen las redes y aplicaciones de streaming.

“Las circunstancias van cambiando, pero no cambia la situación de impunidad ni la injusticia en el mundo. Como decía el escritor Carlos Caillabet: ‘Entre los desaparecidos no hay inocentes: todos fueron culpables de querer un mundo mejor’”, dice el músico Rubén Olivera en el último video del ciclo “Mi canción, mi escenario”, de la sala Zitarrosa, disponible en su canal de Youtube. Dada la ocasión, en vez de tocar una canción, Olivera decidió compartir parte de su espectáculo unipersonal Memoria para armar (estrenado en 2016 en el teatro Victoria), que tuvo como disparador la serie de libros homónima con testimonios de ex presas políticas, y en el que se armonizan la poesía, la música y lo visual.

En el video Olivera, con su voz y guitarra criolla, nos regala fragmentos de canciones como “Otra voz canta” (Circe Maia y Daniel Viglietti), “Los dinosaurios” (Charly García) y “Desaparecidos” (Rubén Blades), culminando con “Visitas”, de su autoría, compuesta en una noche de 1987. “De esas canciones que salen de un tirón; probablemente no hubiera salido de otra manera”, cuenta.

“[...] Pero por qué hablo yo solo

y nunca te puedo escuchar

si en este mundo todos tienen

alguna historia que contar.

Es que me olvido que tú vienes

desde otra muerte a visitar,

que siempre cuidas a tus vivos

como cuidamos de vos.

Pero no es llevándote unas flores

si no sabría a qué lugar

a veces te cuido en carteles

y hoy te quiero cobijar...”.

A todo esto, la murga Agarrate Catalina divulgó la canción “Soy”, también relacionada con la Marcha del Silencio. “Componentes, compañeros y compañeras de producción, utilería, transporte, vestuario, escenografía, puesta en escena, maquillaje, sonido e iluminación de Agarrate Catalina 2020 decimos PRESENTE”.

“[...] Y al sembrar tu luz

renazco en tu milagro

y en el viento sur

soplando vida al barro

sé quién soy”.

2x4

“En tiempos de cuarentena, el género que más apela al abrazo tiene su forma de expresarse y llega a los hogares de manera digital”: en este contexto surgió el ciclo “Viví tango desde casa”, que, durante los próximos meses propone un espacio de encuentro para el mundo milonguero, impulsado por el programa Viví Tango, de la Intendencia de Montevideo, que ofrece, además, contenidos digitales con presentaciones artísticas, espectáculos, clases infantiles, talleres, prácticas para aprender a bailar y desafíos para todas las edades. Este ciclo está disponible en el canal de Youtube “Viví tango” y ya cuenta con presentaciones de Mónica Navarro, Proyecto Caníbal Troilo, Bandoneonas, Cuarteto Morelia, MalaJunta, Juana y los Heladeros, Virginia Arzuaga y José Arenas.

Y dale, Negro

Ruben Rada estrenó canal de Youtube hace un mes, con material de su último espectáculo, Parte de la historia, en el que repasó las grandes canciones de El Kinto, Tótem y Opa, la santísima trinidad de bandas en las que participó, y que dejó una huella gigante en la música uruguaya. La última subida corresponde a “Don Pascual”, de El Kinto, compuesta por Mario Chichito Cabral. El registro es de un show en el teatro Solís, en junio de 2019, y cuenta con –además de Rada en voz y percusión, claro está– Gustavo Montemurro (teclado y coros), Matías Rada (guitarra y coros), Nacho Mateu (bajo), Andrés Tato Bolognini (batería) y Lucila y Julieta Rada (coros).

La argentinidad al palo

Foto: Prensa TV Pública de Buenos Aires, Argentina.

El ciclo argentino Encuentro en el estudio ya es un clásico de la difusión musical, con altos estándares de calidad. El programa empezó en 2009 por Canal Encuentro –señal pública del vecino país–, conducido por el avezado Lalo Mir. Cada emisión está dedicada a una banda o músico solista, que interpreta sus clásicos –y no tan clásicos–, muchas veces en versiones que, gracias al encuentro íntimo, le dan una pequeña vuelta de tuerca a lo que ya casi todos conocemos. De yapa, Mir charla un rato con los músicos entre canción y canción, y siempre surge algún dato o anécdota interesante.

Desde abril, para sobrellevar mejor todo esto del coronavirus, cada semana suben programas a su canal de Spotify. Entre los primeros disponibles están Gustavo Santaolalla, León Gieco, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Fabiana Cantilo, Peteco Carabajal, Jorge Drexler y Ruben Rada. El último podcast subido, el lunes, corresponde a la presentación de Divididos y contiene, entre otras cosas, una espectacular interpretación de “Mejor no hablar de ciertas cosas”, de Sumo, casi igual de lisérgica que la legendaria versión original.