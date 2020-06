ANCAP resolvió suspender el suministro de combustible, portland y líquido asfáltico a la Intendencia de Salto por una deuda de 21 millones de pesos que la comuna tiene con la empresa estatal. Las autoridades de la comuna atribuyen este atraso a la baja de la actividad derivada de la emergencia sanitaria por la covid-19, y el intendente de Salto, Alejandro Noboa, manifestó su sorpresa por la decisión de ANCAP, a la que calificó de “irresponsable”. El jerarca anunció que ya comenzó a negociar con proveedores locales para sustituir el servicio que brindaba el ente.

En diálogo con la diaria, Noboa señaló que la deuda se enmarca en un “giro anual de 150 millones de pesos” y cuestionó la forma en que la empresa comunicó su decisión. “Nosotros habíamos tenido una única reunión con ellos, en la cual propusimos alternativas para continuar trabajando juntos. Ellos plantearon que querían asegurar las cuotas que nosotros íbamos a entregar por el pago de la deuda, y nos dijeron que cualquier solución debía ser garantizada por la transferencia del [artículo] 214, que es una partida nacional que nosotros tenemos todos los meses, a lo que nosotros respondimos que no correspondía, porque es como hipotecar una casa por una deuda de 10.000 pesos”, afirmó. “Quedamos para una nueva conversación, y en ese ínterin nos comunicaron que no nos iban a proveer más”, añadió.

Para Noboa, “es bastante irresponsable de parte de la empresa una medida de este tipo, cuando se sabe que la intendencia es la que respalda las ollas populares, el transporte escolar y urbano y las obras. Todo lo que es movimiento de la intendencia está en riesgo ahora por la medida que tomó [ANCAP]”, advirtió el jerarca. No obstante, aclaró que los servicios continuarán en funcionamiento a partir de las negociaciones con otros proveedores. “Obviamente, a nosotros nos interesa tener una relación con un ente público tan importante como ANCAP, pero si a ellos no les interesa, no tenemos la obligación”, apuntó.

El intendente señaló que la deuda se produjo a partir de la baja de la actividad generada por la pandemia. “Nosotros teníamos nuestros ómnibus girando, prácticamente vacíos durante dos meses, pero cumpliendo con el servicio, tal como indica la obligación de la intendencia y como merece la población. No pudimos afrontar el pago de los consumos de ese momento y a partir de entonces se generó esa deuda”, explicó. En ese sentido, el candidato a la Intendencia de Salto Andrés Lima indicó, en una columna publicada en su cuenta de Facebook, que desde marzo se dejó de recaudar “un poco más de 120 millones de pesos”, lo cual “genera atrasos en la cadena de pago”. la diaria intentó comunicarse con las autoridades de ANCAP, pero prefirieron no dar declaraciones.