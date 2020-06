El Consejo Directivo de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) denunció el domingo mediante un comunicado público lo que entiende como un “desmantelamiento indirecto de la función de vigilancia aduanera”, a raíz de la actuación del Ejército en zonas fronterizas.

Basilio Pintos, secretario general de la AFA, explicó a la diaria que los militares no sólo están realizando tareas de control de los vehículos que ingresan al país, sino que además decomisan mercadería y labran actas, una situación que es ilegal. El artículo 11 del Código Aduanero establece que la Dirección Nacional de Aduanas “tiene preeminencia sobre los demás organismos de la Administración Pública en la zona primaria aduanera, con excepción del Poder Judicial”. La ley de seguridad fronteriza 19.677 dispone que las Fuerzas Armadas realizarán tareas de “vigilancia y apoyo”, pero las actuaciones previstas en el Decreto 92/2020 que reglamenta dicha ley no contemplan en ningún caso las situaciones denunciadas por los funcionarios.

Pintos aseguró que detectaron aproximadamente 15 actas de decomiso firmadas por el Ejército Nacional, y denunció que estas actas son nulas, ya que “no existe dentro de nuestra legislación semejante documento”. “Es como si los militares se pusieran a poner multas por infracciones de tránsito”, graficó. Alertó que esta situación “va a dar lugar a demandas y a la anulación de la incautación”. Afirmó que para el personal de Aduanas los militares son “bienvenidos en tareas de apoyo”, pero “no con la potestad de la Aduana”. “Que estén al lado de nosotros, que nos avisen que hay un vehículo en posible infracción. Pero el Decreto 92/2020 no dice en ningún momento que puedan hacer actas de incautación”, insistió Pintos.

Cuando Aduanas incauta mercadería enseguida da cuenta al juzgado o a la fiscalía y los funcionarios aduaneros son depositarios de ese mercadería hasta que el juez decida el destino final. En cambio, en estos casos la Aduana “pierde el control de la mercadería”. Además, según sostuvo Pintos, en las actas los militares ponen que se trata de mercadería de contrabando: “Y nosotros nunca decimos eso, porque eso lo tiene que determinar un juez”, indicó el secretario general de AFA.

El director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, dijo a la diaria que recibió la denuncia del gremio. Sostuvo que más allá de que existan documentos en que los militares listan la mercadería decomisada, siempre se labra un acta oficial firmada por un funcionario aduanero, que se ingresa en el sistema informático de Aduanas. “Esas actas están dentro del procedimiento, es un detalle de la mercadería”, afirmó.

Consultado sobre los motivos por los que las actas son redactadas por personal del Ejército y no de Aduanas, Borgiani respondió que sucede porque “no está el funcionario aduanero en ese momento”, pero añadió que “son pocas veces”. “Si pudiéramos, tendríamos que estar siempre, pero cuando no estamos, es peor que la mercadería ingrese a que no esté el funcionario aduanero”, consideró. El jerarca añadió que este tipo de situaciones se da porque “la frontera que tenemos para cubrir es muy grande”. Dijo que la idea del organismo es “ver las necesidades” de recursos humanos que tiene y “plantearlas en el nuevo presupuesto”.