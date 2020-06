Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

No, pero sí. Ernesto Talvi confirmó su intención de renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores para desempeñar “otro rol” en el gobierno de coalición, pero dijo que aún no está definido cuándo lo hará ni cuál será ese nuevo papel, sobre el que ya comenzó a conversar con el presidente Luis Lacalle Pou. Sólo adelantó que se propone “contribuir de mejor manera a las decisiones complejas que se nos vienen”, vinculadas con “la crisis económica” y sus “coletazos sociales”.

Talvi también dijo que no hay “diferencias políticas” entre él y Julio María Sanguinetti, pero que ambos tienen “formas muy distintas de entender, de ver y de sentir la política”. No, pero sí. De paso, reiteró que su sector, Ciudadanos (y no Batllistas, el de Sanguinetti), es “el mayoritario” dentro del Partido Colorado.

Sí, pero no. Lacalle Pou había asegurado que las responsabilidades de gobierno se distribuirían buscando a la persona más capaz para cada cargo, pero luego la negociación desembocó en que, como de costumbre, hubiera un reparto en función de los votos obtenidos. También los cargos para frenteamplistas se acordaron calculando a partir del resultado electoral, y las venias correspondientes se vienen votando sin discusión, con apoyo de oficialistas y opositores, que avalan por lo tanto esta manera de proceder.

Así fue que la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos le tocó a Cabildo Abierto (CA), y el martes el Senado designó para ocupar ese lugar al capitán de navío retirado Gastón Bianchi, que sin embargo no asumirá. Ayer el semanario Búsqueda divulgó una serie de expresiones agraviantes que Bianchi publicó en redes sociales contra los actuales ministros Luis Alberto Heber y Pablo Mieres, el Parlamento, el Poder Judicial y las feministas, poniendo fin a su fugaz carrera política. De todos modos, Guido Manini Ríos anunció que CA ya tiene elegido al sustituto, y a nadie se le ha ocurrido plantear que quizá las dos personas más capaces para el cargo no estén, casualmente, en el mismo partido.

Sí, pero no. Lacalle Pou y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, han manifestado su compromiso de continuar la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos, pero en otras cuestiones relacionadas con los crímenes de la dictadura la cosa no es tan así. García dijo ayer que él y el presidente están preocupados por el procesamiento de un soldado retirado que obedeció órdenes hace 48 años, porque eso puede ser un mensaje inconveniente hacia los actuales militares. Lo que ese hombre hizo en 1972, cumpliendo una orden, fue ametrallar por la espalda a un preso esposado que intentaba huir.

Sí, pero no. Otros dos militares retirados fueron procesados ayer por violaciones de los derechos humanos en 1972. El delito tipificado por el juez Diego Prieto fue abuso de autoridad, y el hecho es que esas dos personas torturaron a presos en el Batallón de Ingenieros N° 2 de Florida. Prieto tomó una decisión adicional sin precedentes, al resolver que los procesamientos fueran sin prisión, alegando que los imputados carecen de antecedentes judiciales y que son, por lo tanto, “primarios absolutos”.

