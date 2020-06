La gestión del capitán de navío retirado Gastón Bianchi como presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) no completó dos días. Su sector político, Cabildo Abierto, comunicó hoy que en los próximos días enviará otro nombre para sustituirlo, luego de que se hicieran públicos algunos de sus comentarios sobre el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, sobre el sistema político y hasta sobre las feministas. La venia del jerarca se había votado el martes en el Senado.

Según consignó el semanario Búsqueda, Bianchi escribió el 26 de marzo comentarios agraviantes contra Heber al compartir una tapa del semanario El Bocón, que decía que el ministro había “acomodado” a su yerno en el Ministerio de Desarrollo Social. También había cuestionado los nombramientos de familiares de integrantes del Partido Nacional en el ministerio, en concreto a Ruperto Long y Gustavo Borsari, ya que Rodolfo Long fue nombrado director de Vialidad y Santiago Borsari, director de Arquitectura.“¡Entiendan que los uruguayos estamos podridos de gentuza así! Si esta noticia no es cierta, entonces que las autoridades nacionales, a quienes confiamos nuestro voto con el interés de hacer honor a su propia palabra, desmientan esto de una buena vez”, reclamó Bianchi. Luego le dedicó unas palabras al propio Heber: “Este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos tres carajos los ciudadanos”, aseguró.

Las críticas no se dirigieron sólo a Heber, sino que fueron generalizadas contra la otrora oposición durante el gobierno del Frente Amplio. El 18 de julio de 2019, Bianchi escribió que “con la actual pléyade de cerdos castrados mayoritariamente de nuestra cuasi inexistente oposición política, más otras hienas cobardes usando ese lujoso coloso de mármol [el Palacio Legislativo] —hoy convertido en panteón para el futuro de nuestros hijos, otrora albergando gente honorable (que hoy brilla por su ausencia)—, en fecha particular de nuestra patria, recordaremos el día que nos constituimos como país”.

En otros comentarios, calificó de “roedor” al actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y al Poder Judicial de un “mamarracho” que “sólo sirve y actúa como defensoría legal de los coimeros, corruptos y ladrones”. A su vez, defendió la falta de respuesta de los militares ante los casos de desaparecidos en la última dictadura. En un comentario dedicado al ex ministro de Defensa Nacional José Bayardi, escribió: “Si busca soplones y cobardes no mire en la interna de las Fuerzas Armadas, échele una ojeada a sus compañeros de cañerías, cuando décadas atrás hacían cola para señalarse unos a otros, en el tiempo que trataban de sacarle el culo a la jeringa. Tipos como usted me dan sincero asco”.

El 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer, Bianchi escribió una curiosa reflexión recordando sus épocas de joven militar, y tras hablar de las salidas que llamaban “licencia higiénica” para dar “rienda suelta a la líbido”, el vicepresidente de la ANP sostiene que aquellas salidas eran “picardías de novato” comparado con la posibilidad de “‘arponearse’ a uno de estos ballenatos o cachalotes aparecidos en las marchas feministas mostrando sus dudosos encantos biológicos”.

“Nada justifica hincarle el diente a estos tocinos entrados en carnes, con higiene deficitaria e indomables modales, como seguramente ninguno lo haya podido apreciar en el peor burdel portuario a lo largo y ancho del globo. Un verdadero festín bizarro, exclusivo para los entendidos del mal gusto, un caldo del retrete con delirio de la fina lavanda francesa, pero por sobre todas las cosas una oda al mal gusto y un miserable desagravio al pobre vecino que vive oculto en el subsuelo y cada tanto solicita se le atienda como a un ‘amigo necesitado’, no como un prisionero de guerra condenado a haber perdido todos sus derechos”, remata.

Luego de que se dieran a conocer estas declaraciones, Cabildo Abierto comunicó que presentará otro nombre para la vicepresidencia de la ANP.