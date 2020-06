El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano sostuvo que la bancada de su partido va a trabajar en un proyecto de ley para amnistiar militares que hayan cometido delitos durante la dictadura. “Cuando habla de determinadas ideas, Cabildo Abierto las traduce en hechos, no hablamos al vuelo”, dijo el senador en diálogo con Radio Carve. Según sostuvo, la idea de la propuesta es “para todos quienes no quedaron dentro de la Ley de Amnistía”, que fue aprobada en marzo de 1985 para eximir de condena a los grupos guerrilleros. Esa norma, explicó, implicaría además situaciones como la del ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, explicó.

La idea ya había sido adelantada por uno de sus compañeros de bancada, Guillermo Domenech, quien había pedido en una entrevista con Radio Universal “una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja, sin perjuicio de atender la situación de los desaparecidos y la búsqueda de esos cuerpos”.