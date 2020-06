Este martes los legisladores de la coalición se reunirán para definir si “abren” el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) –que en estos momentos está estudiando la Comisión Especial creada en Diputados a esos efectos– para hacerle alguna modificación. Iván Posada, el único diputado del Partido Independiente (PI), dijo a la diaria que la apertura “está en la idea de muchos de los integrantes de la Comisión”, ya que en sus artículos hay algunas iniciativas que podrían ser inconstitucionales.

El diputado señaló específicamente al artículo 342, que refiere a la designación de personal presupuestado o contratado y que modifica varias leyes, empezando por la 16.127, que establece las normas de designación, los ascensos y los incentivos de los funcionarios públicos (de 1990). Entre los agregados del artículo 342, se encuentra: “A los efectos de dotar de eficiencia y racionalidad al régimen de redistribución, y sobre la base del principio de buena administración, la Oficina Nacional del Servicio Civil determinará el número de funcionarios a redistribuir a la entidad estatal solicitante”.

Ese artículo menciona, entre otras cosas, los entes autónomos y los servicios descentralizados, por lo que, señaló Posada, se precisan dos tercios de los votos para que se apruebe. Pero, según establece el artículo 168 de la Constitución de la República, los proyectos que requieren esa mayoría especial no pueden merecer la calificación de “urgente”. Posada sostuvo entonces que se debe eliminar del artículo la referencia a los entes autónomos y los servicios descentralizados.

A su vez, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust dijo que “hay otros artículos que también podrían ser inconstitucionales”. Agregó que está estudiando si hay artículos que deberían ir en la ley de presupuesto y no en la LUC, porque la Constitución también prohíbe que haya normas presupuestales en este tipo de proyectos. Más allá de los posibles artículos inconstitucionales, informó que CA planteará modificar la redacción de varios artículos. Explicó que en la Comisión Especial vienen recibiendo a varias delegaciones que les hicieron ver que, si bien están de acuerdo con la LUC, les convendría “una mejor redacción” de varios artículos, para que luego, al aplicarlos, no haya dudas. Eso fue planteado, por ejemplo, por representantes del Tribunal de Cuentas. “Eso lo vamos a promover, porque, para evitar que quien tenga que aplicar la norma no entienda el texto, hay que hacer un texto que sea entendible”, dijo.