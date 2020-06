Luego de que la región fronteriza con Uruguay donde se encuentra Santana do Livramento fuera calificada con una “bandera roja” por la Secretaría de Salud del estado brasileño de Rio Grande do Sul, la prefectura de la ciudad decretó a partir de este lunes y durante 15 días un toque de queda de 22.00 a 5.00.

La medida, no obstante, no será replicada en Rivera, confirmó el titular del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Rivera, Gustavo Guedes. En la ciudad uruguaya actualmente hay siete casos activos, mientras que en Santana do Livramento el número ascendía a 36 el sábado.

Este lunes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sostuvo que el gobierno ha trabajado “semanalmente, en forma progresiva, para tener seguridad en la frontera”, y recordó que se firmó un “acuerdo de cooperación binacional a nivel fronterizo” que toma a ambas ciudades como una “única unidad epidemiológica”. “Más allá de eso, no avanzamos en temas que hacen a cuestiones particulares de los países, puesto que hay que mantener cierto nivel de autonomía”, expresó.