La abogada Graciela Reverdito denunciará ante el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) al diputado nacionalista del departamento de Cerro Largo, Christian Morel, por entregar canastas de beneficencia durante la pandemia con una tarjeta a su nombre.

A entender de la abogada, el legislador incurrió en una violación al artículo 58 de la Constitución, que establece que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”.

Según dijo Reverdito a la diaria, el legislador se valió de su cargo para recolectar 1.200.000 pesos y con ese dinero repartir canastas con alimentos para donar a lo largo de todo el departamento, que incluían una tarjeta con la inscripción “Diputado Christian Morel”.

El actual senador y ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana defendió el accionar de Morel en un debate televisivo organizado por Canal 12 de Melo. Dijo que la legalidad de su accionar es “absoluta”, y que si bien “etiquetar” las canastas pueden ser mal visto políticamente, “otros lo vemos como el hecho de responsabilizarse por lo que se entrega”. “Asumir la responsabilidad de las cosas me parece muy bien y muy correcto, y mire que ha trabajado para juntar recursos y darle una mano al que lo necesita”.

En un video difundido por Morel, el diputado sostuvo que las palabras de Botana, su “líder”, lo “fortalecen” y sostuvo que si bien desde niño práctica obras sociales, reconoce y hace la “autocrítica” porque hoy es “político”. No obstante, luego dijo que tiene la “conciencia tranquila”: “lo voy a seguir haciendo porque me siento bien, lo voy a seguir haciendo porque siempre me voy a preocupar por lo que menos tienen y en estos momentos difíciles la están pasando de una manera complicada”.

Según Reverdito, en la medida que él mismo “se reconoce como político y no como representante” es que viola el artículo de la Constitución. La abogada decidió notificar al Directorio nacionalista antes que elevar directamente la denuncia penal porque consideró que el partido es quien debe asumir la responsabilidad y, en última instancia, retirarle los fueros”. Según dijo, si el PN no toma cartas en el asunto hará la denuncia penal de todas formas.