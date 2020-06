La diputada de Cabildo Abierto (CA) Inés Monzillo sostuvo que las políticas públicas focalizadas en combatir “la llamada violencia de género”, como la creación de la figura de femicidio, generan “más rencor” entre mujeres y hombres. Además, dijo que esta norma “profundiza la brecha de desigualdad” porque “da por sentado la diferencia de valor de la muerte de un varón y de una mujer”. “No sirve pedir penas más duras o diferenciar un homicidio de un femicidio, ya que está demostrado que muchas veces las mismas víctimas retiran las denuncias y, otras, se hace uso abusivo de las mismas”, consideró. La intervención de la diputada se dio en el marco de una exposición sobre violencia basada en género y generaciones en la Cámara de Representantes, propuesta por la diputada del Frente Amplio (FA) Cecilia Bottino.

Monzillo sostuvo que el “feminismo de género” no la representa, sino que se identifica con el “feminismo de la libertad, que defiende hombres y mujeres, porque todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, como establece la Constitución”. La diputada dijo que la “llamada violencia de género” no se combate con una marcha por la avenida 18 de Julio “gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes y haciendo jingles pegadizos”.

“Hay una tendencia a generar e inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico, y esto es violencia”, manifestó Monzillo, y consideró que la violencia “se frena” en el hogar y en las escuelas, y que “no solucionamos nada solicitando más atención de gobierno en este tema [de la violencia hacia las mujeres]”. La diputada de CA dijo que propuestas como la creación de la figura de femicidio y los hogares de acogida para mujeres “no sirven”. “La sociedad debe recuperar los valores de la familia que se han perdido y es allí donde se enseña”, expresó.

“No incluyas a todas las mujeres en tu guerra personal. No necesitas un motín de mujeres para hacerte respetar. No luches por un feminismo de género que lo que busca es que te liberes de la opresión del hombre para ser dominada por una ideología que te obliga a pensar de una forma, no responde a tu libertad de elección. Dejemos de poner excusas. Es hora de actuar en forma responsable y crítica, no haciendo circos mediáticos que lo único que han logrado es el aumento de los casos de violencia hacia la mujer”, concluyó Monzillo. A unos metros, la bancada del FA exhibía carteles con los nombres de las mujeres asesinadas por razones de género en el último año.

Una emergencia nacional

Previo a las palabras de Monzillo, la sesión de la cámara había comenzado con la exposición de Bottino. “En estos últimos días fuimos testigos de la muerte de dos mujeres; una en Montevideo y otra en Tacuarembó, dos intentos de femicidio; uno en Las Piedras y otro en Sarandí del Yi. En el departamento de Rocha, un padre asesinó a sus dos hijos con la intención de castigar a su madre, y en el departamento de Florida, el secuestro de una mujer”, recordó al comienzo de su exposición la diputada frenteamplista. Bottino manifestó que, en lo que va del año, se concretaron nueve femicidios. Más tarde, ocurrió uno más en Rivera.

La diputada sostuvo que la violencia estructural a la que se ven sometidas mujeres, niñas y niños de manera sistemática “jamás puede ser algo de segundo plano”; sin embargo, asistimos a un “soslayamiento” de la temática y “al ejercicio de otras formas de violencia machista”. De allí, sostuvo Bottino, la necesidad de traer esta temática al plenario de la cámara baja.

“La violencia machista pone sistemáticamente en riesgo a las mujeres, a los niños y a las niñas. Y nada más que mirar lo que ha sucedido las últimas semanas para darnos cuenta de que eso es así”, expresó Bottino y prosiguió a la presentación de algunas políticas públicas que se aprobaron en estos últimos años para combatir la violencia de género. Bottino destacó la aprobación de la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género y de la Ley 19.538, que modifica el Código Penal para incluir la figura de femicidio como una agravante del homicidio cuando “las mujeres son asesinadas por cuestiones vinculadas a su género”. La diputada aseguró que si la sociedad logra combatir la violencia de género, se logrará “erradicar otro tipo de violencias” sociales y contribuir de esa forma a “disipar” la “preocupación que todos tenemos respecto a las múltiples clases de violencia”.

Bottino señaló que los femicidios adquieren distintas categorías y de esa categorización surge que el “84% de los femicidios son íntimos”, es decir perpetrados por actual pareja o ex pareja, seguido por 11% de familiares. Asimismo, la diputada sostuvo que entre 2012 y 2018 los femicidios constituyeron “la principal causa de asesinato a las mujeres” y hubo un aumento “por tasa anual” de los asesinatos de mujeres en el país y la situación “se agrava aún más en los departamentos del interior del país”. En ese mismo período, 69% de los asesinatos ocurrió dentro de los hogares de las víctimas.

“Si la violencia de género es una emergencia nacional, es entonces ineludible un compromiso de Estado”, concluyó la diputada frenteamplista. Luego de la exposición de Bottino, varias diputadas de todos los partidos tomaron la palabra para expresarse en la misma línea y reivindicar la lucha contra la violencia de género, expresar su preocupación con los femicidios y su compromiso con la elaboración de políticas públicas en la materia y la ampliación de los recursos disponibles.