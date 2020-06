Orestes Leles da Silva es Jefe de Policía de San José desde el inicio de esta gestión. En una ronda de prensa con periodista del departamento, expresó su parecer sobre el rol de los jefes de Policía en la transparencia de la información sobre delitos.

“Vamos a aclarar una cosa, los jefes de Policía manejan los medios de comunicación y la prensa de Jefatura. Yo soy el que dispongo lo que se publica y lo que no se publica”, expresó.

Una periodista puso como ejemplo una rapiña ocurrida en el departamento que no fue comunicada. “Muchos delitos que ocurren en San José ustedes me consultan y yo ni siquiera les respondo. A veces los confirmo y a veces no salen en los partes de prensa. No estoy obligado a hacerlo”.

Consultado a qué responde que algunos delitos se comuniquen y otros no, dijo que “no responde a nada”. “Es una decisión que tomo yo”, explicó.

En referencia al cuestionamiento de la población ante la falta de información, dice que “la información oficial es reservada del Jefe de Policía” y que “eso lo maneja el Jefe de Policía”. “No estoy obligado a poner todo lo que ocurra”.

Sobre la transparencia de la información, dice que “muchos de ustedes me han preguntado sobre esos temas y les he contestado”. “Les he dicho: eso ocurrió pero le agradezco que no publique nada, porque a los pocos días se esclarecieron los hechos. Por suerte muchos colegas de ustedes son tan buenos profesionales que mantienen la reserva”.

“En forma particular ha evacuado dudas. Lo que no estoy de acuerdo es con determinados colegas de ustedes que no están haciendo lo correcto. En vez de sumar dividen, y eso es malo”. Consultado sobre a qué se refiere, dice que “hay colegas de la prensa que hacen las cosas mal, dividen”. No quiso poner ejemplos. “Ustedes saben de qué estamos hablando”.

Consultado sobre qué actitudes dividen. Dijo que no iba a profundizar en esto porque “su trabajo es otro” y que su rol no es “prestar atención a ese tipo de cosas”. “Ustedes son periodistas, saben de lo que estoy hablando, vayan a los medios y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando.

Finalmente comenta sobre un grupo de Whatsapp que tiene con periodistas del departamento en el que transmite la información “que él decide”.