Luego de que se diera a conocer el anuncio realizado por el colectivo Uruguay es Música (UEM), conformado por artistas y productores de espectáculos, que indicaba que a partir de este viernes habría música en vivo en locales que cuenten con mesas y sillas, en la tarde de este miércoles el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, confirmó esa información y aseguró que se trabaja en la implementación de las siguientes etapas.

Según Da Silveira, “había que esperar a que estuvieran dadas las condiciones sanitarias para poder ir volviendo de a poco”. En ese sentido, señaló que “felizmente, el número de casos [de covid-19] sigue cayendo”, por lo que ya “estamos en condiciones de hacer cosas que no se podían hacer hace un mes”.

La llamada “fase cero” del protocolo presentado por UEM establece que los espectáculos de música en vivo se realizarán en locales con un aforo de no más de una persona cada cinco metros cuadrados (la misma concentración debe mantenerse detrás de escena). Entre las mesas debe haber una distancia no menor a dos metros y en todas debe haber disponible alcohol en gel. Los músicos y el público deben mantener una distancia de cinco metros, y nunca podrá haber más de cuatro artistas simultáneamente en el escenario. Los que no canten tendrán que usar barbijo, y si los que cantan son más de uno, no podrán hacerlo frente a frente.

El ministro aseguró que mientras tanto se seguirá trabajando en las fases siguientes, en las que se espera poder incorporar actividades en teatros y salas con butacas fijas, lugares cerrados con mayor capacidad de público y espacios al aire libre. En ese sentido cabe recordar que el 11 de mayo la Institución Teatral El Galpón presentó también un protocolo sanitario para la reapertura de su sala principal, que además resolvió ofrecer a todos los grupos de teatro independiente y a los músicos. Héctor Guido, secretario de El Galpón, dijo a la diaria que tenían fijada una reunión con el ministro para la tarde de este miércoles, pero se les comunicó que había sido suspendida y todavía no tienen una nueva fecha.

Por otro lado, diversos colectivos de trabajadores de la cultura convocan a una “intervención urbana” el próximo sábado a partir de las 15.00 en la plaza Cagancha, bajo la consigna “lo urgente es el trabajo”. En el comunicado que acompaña a la convocatoria se recuerda que desde el 13 de marzo “miles de trabajadoras/es de la cultura”, entre los que hay técnicos, artistas, boleteros y demás, vieron cerrarse los lugares en que desarrollaban sus actividades, y muchos quedaron “sin ingresos económicos de ningún tipo”. En atención a esta circunstancia, reclaman “renta básica para todos los trabajadores sin ingresos económicos” hasta que se alcance la normalización total del sector cultural; la reapertura “de todas las salas de espectáculos” con los protocolos sanitarios pertinentes, y la “reglamentación de la Ley Nacional de Teatro Independiente”, una vieja exigencia de los teatreros.

Mientras tanto, en los locales en que haya actuaciones en vivo el público deberá atravesar un “corredor sanitario” al ingresar y estará obligado a usar el barbijo en todo momento, excepto cuando ya esté instalado en la mesa. Además, se extremarán los cuidados sanitarios en baños, cocinas y expendio de alimentos y bebidas, se “pondrá énfasis en la ventilación”, se recomendará el uso de medios de pago electrónicos y las actividades no podrán extenderse más allá de las 00.00.