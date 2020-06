El senador nacionalista Jorge Gandini sostuvo hoy que es partidario de que el Parlamento rechace el proyecto de ley de Rendición de Cuentas de 2019, que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 30 de junio para enviar al Poder Legislativo.

En una rueda de prensa celebrada hoy en el Parlamento, el legislador dijo que es “reticente” a “aprobarle las cuentas públicas al gobierno del Frente Amplio”. “Se preveía 3% del producto interno bruto en déficit fiscal y se llegó a 5%, el desempleo casi a 11% y la inflación por encima de lo previsto. Todas las medidas estuvieron desalineadas de la predicción”, expresó.

Gandini aseguró que la no votación de la Rendición de Cuentas no tiene consecuencias en términos prácticos y solamente tendría un significado político. Además, consideró que sería un “lindo debate” a dar en el Senado, ya que espera que esté en sala el ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori (quien últimamente no estaba asistiendo a sala debido a que fue internado por un cuadro de neumonía) y Mario Bergara, ex integrante del equipo económico. Según dijo Gandini, esta idea no la habló con el presidente Luis Lacalle Pou pero sí con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Gandini sostuvo que el aumento presupuestario que se le destinó a la educación fue por casi el mismo monto que el déficit fiscal que el país tiene ahora, de unos “3.000 millones de dólares”, y expresó que la formulación presupuestal del gobierno anterior con gastos previstos sólo por dos años “fracasó”.