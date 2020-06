En medio de las protestas que atraviesan Estados Unidos desde el asesinato del afrodescendiente George Floyd el 29 de mayo, la cadena HBO anunció que retirará de su catálogo la pelicula Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó) debido a su descripción racista de la sociedad.

La película, filmada en 1939, es una historia romántica ambientada en una plantación esclavista durante la Guerra Civil estadounidense, y ganó ocho premios Oscar, incluido uno a la actriz afro Hattie McDaniel. El sábado, el periódico Los Angeles Times había publicado un artículo de opinión de John Ridley, el guionista de 12 años de esclavitud, que afirma que Lo que el viento se llevó hace apología de la esclavitud y perpetúa estereotipos raciales.

La cadena CNN, que al igual que HBO pertenece al multimedio WarnerMedia, anunció que la película será repuesta al catálogo del servicio de streaming precedida por un debate sobre su contexto histórico y una denuncia de sus puntos de vista raciales. El film en sí no será alterado: “Hacerlo equivaldría a decir que esos prejuicios nunca existieron”, dice el comunicado. “Si queremos crear un futuro más justo, igualitario e inclusivo, tenemos que reconocer y comprender nuestra hsitoria”, concluye.