Las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) no comparten el modelo del proyecto que aprobó la administración anterior para la instalación de una planta de residuos en la zona de Cerros de Mosquitos, cerca de la localidad de Soca, en el departamento de Canelones. El subsecretario de la cartera, Tabaré Hackenbruch, comentó a la diaria que este proyecto no sigue las directrices a las que “aspira presidencia”. En ese sentido, se aguarda un informe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para estudiar la viabilidad del proyecto.

El director general de la Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones (IC), Leonardo Herou, dijo a la diaria que en la comuna canaria no estaban al tanto de la evaluación que están realizando las actuales autoridades del MVOTMA sobre el proyecto ni del informe que está elaborando la Dinama. La última noticia formal que tuvieron sobre el proyecto, contó el director, fue la resolución firmada el 21 de febrero por la ex ministra de la cartera Eneida de León. A su vez, aseguró que desde entonces no hubo un intercambio con las nuevas autoridades al respecto.

La IC seguirá adelante con el proceso de la obra. Antes de comenzar a construir falta que culmine el proceso administrativo y las empresas adjudicatarias presenten una serie de informes. Esta etapa ya está en curso, dijo Herou. “No hay ningún acto administrativo formal que indique que esto no siga. Si llega a haberlo, se verá”, agregó. “Creemos que tenemos un buen proyecto, porque tiene la autorización ambiental de Dinama”, comentó.

Herou prefirió no “debatir” con el planteo del subsecretario del MVOTMA de gestionar los residuos de la zona metropolitana mediante un “proceso de incineración de última tecnología que genera energía, previo proceso de reciclado en Montevideo y Canelones”, que acumulan 70% de la basura de todo el país. No obstante, sostuvo que para la propuesta aprobada en Canelones se pusieron sobre la mesa todas las “alternativas tecnológicas posibles”. “Nuestro objetivo era y es resolver el tema con las mejores tecnologías disponibles para Uruguay y, por lo tanto, para Canelones”, expresó. En el llamado de empresas para el proyecto, que fue abierto e internacional, “las propuestas que se presentaron fueron a mejor tecnología, pero vinculado a rellenos sanitarios”, explicó. En ese sentido, manifestó que esa es la solución adecuada que la comuna encontró al problema de los residuos en el departamento.

El director defendió que el proyecto, entre otras cosas, tiene “dos autorizaciones ambientales de la Dinama: la viabilidad ambiental de localización y la autorización ambiental previa”. Además, señaló que está convencido de que la Dinama “no otorgaría dos autorizaciones ambientales, que permiten empezar el proceso de construcción, si ese proyecto generara impactos ambientales negativos”. “Lo que evaluaron los técnicos [de las empresas] fue la propuesta de relleno sanitario –que ya hay en el mundo funcionando sin impactos–, y los técnicos de la Dinama evaluaron que ese proyecto no generaba impactos ambientales que no se pudieran manejar, y lo dieron por válido. No tengo nada que discutirles”, sostuvo el jerarca.

Aunque las autoridades del ministerio no están conformes con el proyecto, el actual director de la Dinama, Eduardo Andrés, dijo a la diaria que en el proceso del informe que están realizando no se han encontrado discrepancias con los informes anteriores. Además, planteó que su dirección “está de acuerdo” con el material presentado con las empresas, porque “justifica todo lo que hace porque considera que no va a haber una afectación ni al suelo, ni a las cuencas hídricas, ni a las aguas subterráneas”.