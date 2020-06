El intendente de Treinta y Tres, Elías Fuentes, pidió nuevamente la “castración” para violadores, tras hacerse público un caso de abuso sexual a una niña de seis años en Cerro Chato. En diálogo con la radio Montecarlo, el jerarca dijo que parece que hay “un contagio de los depravados, no hay otra palabra”.

“Le digo una cosa: esta gente no son seres humanos. Yo una vez hice una referencia, quizás se me fue la mano y muchos me criticaron, pero tengo la satisfacción de que ahora me está llamando mucha gente desde Rocha y otros puntos del país porque yo decía que estas son bestias. A un animalito lo castran. A estos bestias habría que castrarlos”, afirmó.

Según dijo, hay gente de su departamento que está pidiendo la pena de muerte. Al ser consultado sobre si está a favor de que se aplique la pena de muerte en estos casos, Fuentes dijo que “tendría que ser lo justo”. “Yo me pregunto si una persona que viola a una niña de tres o cuatro años tendría que estar viva. Eso no va a pasar, pero en Colombia ya se dictó cadena perpetua. Por lo menos tendría que ser algo. No puede ser que a los pocos años el tipo esté suelto”, afirmó.

El jerarca manifestó que podría aplicarse una “castración química” y agregó que en el “estado de California ya lo hacen”. También señaló que “en Estados Unidos, cuando hay una violación, [dictan] pena de muerte”.

En febrero, el jerarca nacionalista ya había dicho que a los culpables de abuso sexual había que “castrarlos sin inyección ni nada”.“Un poco de sal, unos antibióticos y salvate si podés”, dijo en esa oportunidad.