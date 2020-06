La Intersocial, integrada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, anunciaron este martes en una conferencia de prensa la plataforma de reivindicaciones para el paro general parcial y la movilización previstos para este jueves, que serán acompañados por una serie de actividades en el correr del día. El paro se extenderá entre las 9.00 y las 13.00 mientras que a las 10.00 está fijado un acto frente al Palacio Legislativo, sobre Avenida del Libertador. A las 18.00, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) hará una intervención fuera de la sede del Parlamento y a las 20.00 se difundirá un video con los reclamos de la Intersocial, con una “modalidad similar” a la de la Marcha del Silencio.

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, informó este martes que el partido respalda y va a acompañar la iniciativa de la Intersocial. Tras la reunión de la Mesa Política, Miranda dijo a la prensa que el FA convoca “a toda la población” a acompañar la movilización.

El reclamo central de la Intersocial, que fue planteado por primera vez a pocos días de haber comenzado la emergencia sanitaria, es el ingreso transitorio de emergencia, equivalente a un salario mínimo nacional, para trabajadores informales o desempleados que perciben subsidios menores a ese monto por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o del Banco de Previsión Social (BPS). “Hay un conjunto de la población uruguaya para la que tenemos que asegurar un piso mínimo [de ingresos] de un salario mínimo, equiparando las políticas de subsidios del BPS y el Mides. [Hay que] llevarlos a ese piso monetario como forma de asegurar que aquellos trabajadores informales o desempleados puedan sostener la vida”, afirmó Valeria Caggiano, representante de la Intersocial Feminista.

“1.200 pesos de una canasta no alcanza para que una familia pueda alimentarse y no tenga que sufrir por un derecho básico como es la alimentación. El desempleo ha aumentado exponencialmente y Uruguay es el país de América Latina, después de Belice, que menos ha invertido socialmente para enfrentar esta pandemia”, alegó Mauro Conti, de la Secretaría de Asuntos Gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios Del Uruguay. “A esto se le suma que en estos días se está por votar la ley de urgente consideración, una ley que criminaliza y precariza nuestras vidas, que se ha abordado de manera inconsulta con las organizaciones sociales y no aborda las emergencias de la gente, sino las prioridades de los sectores más poderosos de la sociedad”, continuó el representante del gremio.

La plataforma de la Intersocial también incluye el freno de los desalojos de pensiones y alquileres y un régimen de protección para personas con precariedad habitacional; una canasta básica de servicios esenciales como supergás, electricidad, internet y agua corriente; la flexibilización del pago de tarifas, tributos y préstamos para la población en situación de endeudamiento; la regulación de los precios de una serie de productos básicos alimenticios y de higiene, en el entendido de que el acuerdo de precios alcanzado por el gobierno con las entidades comerciales no es suficiente, y partidas presupuestales extraordinarias para garantizar las condiciones de higiene necesarias en escuelas y transporte en todo el país, en el contexto de la vuelta a las clases.

La Intersocial también reclama la declaración de emergencia nacional en relación con la violencia basada en género contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, junto con una batería de medidas que permitan combatirla. “Después de tres días con expresiones violentas como los femicidios e intentos de femicidios que se manifestaron entre el fin de semana y el lunes, así como el asesinato, en Rocha, de dos niños a manos de su padre, que de alguna manera nos llaman a la reflexión y a poner con énfasis esta última medida: definir que estamos ante una emergencia nacional”, manifestó Caggiano.

El secretario general de FUCVAM, Gustavo González, aseguró que la Intersocial “va a monitorear que los puntos [incluidos en la plataforma] sean contemplados por las autoridades nacionales y que de una vez por todas el capital pague esta crisis”, a la vez que resaltó que “la Intersocial llegó para quedarse”. “En los momentos que vive el país, que van mucho más allá de una crisis sanitaria, los trabajadores y trabajadoras del país están sufriendo el seguro de paro, el desempleo, y, como siempre, la crisis la están pagando los más humildes de nuestra población. En ese marco, unir esfuerzos, plataformas y planteos para una coordinación de movilizaciones masivas es la invitación de la Intersocial para los colectivos de nuestro pueblo”, propuso el dirigente.