Los planteles de los equipos de Primera División se están haciendo hisopados para detectar posibles casos de coronavirus. Hasta el jueves todos los resultados habían sido negativos, pero el viernes se registró el primer caso positivo. El jugador infectado aseguró que todo se trató de una “confusión”. “Lo que pasa es que con esto del parate perdí mucha masa muscular, así que el preparador físico me recomendó un batido energético, que no es un estimulante ni nada por el estilo, ni algo que te haga aumentar el rendimiento, sino que simplemente te ayuda a ganar músculo. No tenía idea de que con eso me podía contagiar”, declaró.

El jugador reconoció que está “preocupado” por el efecto que el resultado positivo del test puede tener en su imagen. “Sé que se van a decir muchas mentiras sobre mí, porque es un ambiente en donde hay mucha envidia y hay gente que está esperando que uno tropiece para sacar ventaja. Pero yo estoy tranquilo con mi conciencia, sé que no hice nada malo y confío en que con ayuda del abogado del club voy a salir de esta difícil situación”.

El representante legal del jugador adelantó que piensa recurrir el resultado del test ante el Ministerio de Salud Pública. “Acá lo que está en juego es la carrera de un jugador, así que estamos reclamando que se haga un análisis independiente para estar más seguros: se trata de un test de Brasil, el mismo que se hizo el presidente Jair Bolsonaro y le dio negativo”, declaró.