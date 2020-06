“¿De dónde salieron esos enfermos? Andaban funcionarios sin tapabocas, tomaban mate entre sí. Bueno, como dijo el presidente, nos relajamos un poco, nos confiamos y pasan estas cosas”, dijo el domingo el intendente de Treinta y Tres, Elías Fuentes, en el programa Polémica en el bar, para referirse al brote de covid-19 en el departamento y al fallecimiento de una mujer de 64 años.

La Agremiación Médica de Treinta y Tres, con la adhesión y respaldo de la Federación Médica del Interior (Femi), emitió hoy un comunicado para condenar las declaraciones del intendente y resaltar el trabajo que están haciendo los trabajadores de la salud en el departamento, “combatiendo este flagelo con gran profesionalismo, solidaridad y compañerismo para superar la adversidad; exponiendo nuestra salud y la de nuestras familias”.

El gremio considera que las expresiones del intendente son “agraviantes y estigmatizantes”, además de “inexactas”. “Lejos de unir y apoyar la labor de todos nuestros compañeros de trabajo, debilitan la indispensable unión de todos los integrantes de nuestra sociedad para enfrentar la pandemia”, se afirma en el comunicado. Además, se solicita el “manejo de información verificada por fuentes confiables y con el debido respeto de la situación que amerita”.

Según dijo la presidenta de Femi, Patricia Nava, es necesario que exista “respeto por el trabajo de todas las personas” y en particular “del personal de la salud, que le está poniendo el cuerpo a la pandemia”. Para Nava, las declaraciones del intendente olimareño son “desafortunadas”, porque desacreditan el trabajo de “todo el personal de la salud”, a lo que se suma que el jerarca no tiene fuentes “fidedignas” para decir cómo se originó el brote, ya que las “autoridades del Ministerio de Salud Pública tampoco saben cuál fue el primer caso de covid-19”. “Creo que no tenemos que estigmatizar ni a las personas ni a los trabajadores, ni a los departamentos. Pido solidaridad y empatía”, concluyó.