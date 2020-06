El Partido Nacional (PN) realizó este lunes una conferencia de prensa con motivo de los 100 días de gobierno de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou, en la que se destacaron algunos “hitos” de la gestión del presidente de la República y su gabinete. La vicepresidenta Beatriz Argimón consideró que el mandatario “se ha manifestado públicamente como el hombre de Estado” que sus correligionarios “saben que es”, y aseguró que los “primeros minutos de juego” del período de gobierno que empezó el 1º de marzo “muestran claramente qué clase de conducción vamos a tener por los próximos cinco años y qué clase de equipo acompaña a este capitán”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó la conducción de Lacalle Pou en el contexto de emergencia sanitaria, que comenzó a 13 días de haber asumido el cargo. El ex senador afirmó que “a todo el mundo le parecieron muy duras las medidas” implementadas por el presidente a poco de la llegada de la pandemia, “incluso al mundo internacional; el mismo mundo que hoy elogia las políticas de Uruguay”. Delgado aseguró que la gestión de la crisis realizada por el presidente actualmente “vuelve con interés de inversiones”: “Todos los días estamos recibiendo gente que quiere venir a invertir a Uruguay cuando esto se normalice”, indicó.

“Todos éramos conscientes de que no veníamos de un país ideal: en febrero había un desempleo de 10,5%, 5% de déficit fiscal, 260.000 trabajadores con salario mínimo, 469.000 ocupados que ganan menos de 20.000 pesos y 440.000 informales”, puntualizó Delgado. En ese sentido, sostuvo que los primeros 100 días fueron “muy intensos; como estar jugando en La Paz”, comparó. “Y jugando en La Paz veníamos sacando un resultado de empate, que no es poca cosa. Y me atrevo a decir que en el último momento metimos un golcito que no asegura nada, pero que nos deja más tranquilos y muy orgullosos del equipo de gobierno”, reafirmó.

Delgado también mencionó el ingreso de la ley de urgente consideración al Parlamento, “una ley muy grande en la que se trabajó mucho”. Por otra parte, consideró que hubo quienes “llegaron a osar que el PN y la coalición querían atentar contra la calidad de la discusión democrática” y apuntó que por esa razón “se abrió el proyecto a discusión y se envió 15 días antes a los legisladores”.