El presidente Luis Lacalle Pou le pidió este jueves la renuncia al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Miguel Loinaz, informaron a la diaria fuentes del gobierno.

“Tanto las actuaciones como las declaraciones (de Loinaz) se alejan en contenido y en forma de lo que entiende el gobierno que debe ser el ejercicio de la función pública”, comentaron desde la Torre Ejecutiva.

El dirigente colorado Felipe Schipani confirmó la noticia desde su cuenta de Twitter.

El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Presidente de la CND.

Hasta que no haya un reemplazo para ocupar el lugar de Loinaz, la máxima autoridad en la CND será el actual vicepresidente, Germán Benítez, del Frente Amplio. Benítez había presentado renuncia a su cargo hace un mes, para que su lugar lo ocupe de manera interina algún jerarca con venia, pero la propuesta no fue tenida en cuenta. Las venias para desginar al nuevo vicepresidente -un cargo que ocupará el colorado Ángel Fachinetti, del sector de Gustavo Zubía- y del representante de la oposición, el ex diputado frenteamplista Alfredo Asti, se votarán la semana próxima en la Cámara de Senadores.

Loinaz había contratado a su pareja, Florencia Lagos, como su asistente personal, pero luego le pidió la renuncia al cargo, cuando un director le advirtió que eso “no se podía hacer”. Este jueves, en entrevista con Búsqueda, Loinaz explicó que su pareja concurre todos los días a la oficina de la corporación a llevarle papeles de su estudio jurídico y otros “quilombos” personales.

De hecho, tiene un escritorio en el despacho para que le deje los papeles de la actividad privada. Loinaz consultó a Jurídica si su pareja podía llevarle documentos. “Después hago la pregunta: bueno, muy bien, ella sigue trabajando en el escritorio, yo quiero tener un nexo con mi oficina porque sigue estando donde está. ¿Puedo pedirle que venga a llevar papeles de la oficina de aquí para allá? Bueno, eso no tiene impedimento, mientras no se ocupe de los temas de la corporación. Y, bueno, en esa situación estoy”, relató al semanario.

“Ella viene aquí todos los días un rato y me dice: ‘Estos son todos los quilombos que tenemos en el escritorio, que tenemos en Europa, y en las cosas que tenemos acá’. Me compré una casa nueva —si querés ponelo— el año pasado y estoy peléandome con la Intendencia por el tema de los planos, la obra y todos los quilombos que tengo con la construcción… Compré la casa de Peirano, así que te imaginarás el tamaño que tiene y el quilombo que tengo, porque lleva diez garajes para guardar los autos, por ejemplo”, relató.

El director de la CND explicó que él quiere seguir pagando sus cuentas y por eso mantiene su actividad privada. A pesar de que es un trabajo de dedicación total, Loinaz dijo que no tiene ningún “trabajo full time”. “A ver, yo tengo que seguir manteniendo mi vida”, se justificó.

También dijo que la situación de su pareja se conversó con el presidente Luis Lacalle Pou y él estuvo de acuerdo con que ella lo siga ayudando. “Hablé con Lacalle y le dije: ‘Mirá, necesito que Florencia siga dándome una mano’. El tema quedó resuelto”.