La bancada de legisladores de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, le pidió a su líder, Ernesto Talvi, que asuma su banca en el Senado una vez que renuncie a la cancillería.

Aunque no se sabe cuándo se alejará del Ministerio de Relaciones Exteriores, Talvi ya ha adelantado que quiere dejar el cargo en el Poder Ejecutivo para retomar el liderazgo de Ciudadanos, algo que a su entender no puede hacer mientras se desempeña como canciller. Pero según varios legisladores consultados por la diaria, la idea inicial de Talvi no era asumir su banca en el Senado, sino dedicarse enteramente a la dirección del sector político.

Esa postura fue la que manifestó en declaraciones al semanario Búsqueda el jueves 11 de junio y la que el actual canciller les transmitió a sus legisladores en la reunión que mantuvo con ellos esa tarde, el día después de que se filtrara la versión de su inminente renuncia a la cancillería. En el encuentro, los senadores y diputados de Ciudadanos de forma “unánime” buscaron convencerlo de que la mejor forma de liderar al sector iba a ser desde el Senado y no fuera de él, y que era necesario que tuviera un “espacio” para hacer sus planteos y abordar temas de política nacional.

Una semana después, la bancada volvió a reunirse y los legisladores reiteraron el pedido, pero según dijeron algunos, Talvi esta vez respondió que era un tema que estaba para definirse.

No sólo los legisladores de la bancada de Ciudadanos creen que sería una mala idea que Talvi no asumiera en el Senado. El propio ex presidente José Mujica consideró la semana pasada que si el actual canciller quiere construir su partido, tiene que estar en el Senado, “porque los votos no están afuera, están acá”.