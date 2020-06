El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, habló en el programa Doble click, de la radio Del Sol FM, sobre la interrupción ayer a la diputada frenteamplista Verónica Mato mientras hacía uso de la palabra en la media hora previa. Dijo que como presidente de la cámara baja, en la media hora previa intenta “evitar cualquier tipo de expresión que pueda llegar a salirse de lo que establece el reglamento” y que su intervención fue “en cuanto a formas”.

Sobre el discurso de la legisladora, Lema opinó que estaba en la “fina línea” en la que podía “llegar a dar lugar a que en la cámara no se la escucha por el hecho de ser mujer. Y yo soy presidente de la cámara. Si considerara que en ese recinto a una legisladora no se la escucha por el hecho de ser mujer, la gravedad que debería tener el tema es mucho mayor”, dijo. “Si convalido esa expresión, estoy dando por cierto que en ese recinto en la Cámara de Representantes, por el hecho de ser mujer hay legisladores a las que no se las estaría escuchando”, reflexionó.

También dijo que Mato tiene todo el derecho de expresarse y que tuvo “todo el tiempo” para hacerlo. “Desde el punto de vista institucional podría recaer en una expresión inadecuada hacia la institución. Eso no quiere decir que no pueda hacer la valoración que tenga. Cuando hace referencia a miembros de la cámara a mí me parece que se podría caer en una expresión injusta”, dijo. Lema reconoció que como presidente de la cámara baja se puede equivocar y que muchas veces tiene que actuar en el momento.

Consultado sobre si se había equivocado en esta oportunidad, Lema dijo que lo “tendría que ver de nuevo” y dijo que la gente tiene todo el derecho de decirlo, “pero si lo dicen en modo de denuncia... Imagínense que esa terminología era dicha por un diputado, haciendo referencia a legisladoras de la cámara... Yo entiendo, soy abierto a todo tipo de comentarios, pero en el momento noté como que tenía que hacer un ajuste para evitar que las expresiones recayeran en injusticias”.

Lema dijo que los “murmullos” en el Parlamento mientras hablan los legisladores suceden siempre y que él también tiene “derecho a sentir cosas, pero si yo puedo estar afectando lo que es el funcionamiento institucional...”.

Mato, que también fue consultada por el programa radial, señaló que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, quiere darle prioridad en la agenda política al tema de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. También expresó que no la respetaron cuando, justamente, estaba hablando de eso. “En el corto tiempo estoy notando que cuando hablamos las mujeres en el Parlamento no nos escuchan. Es una forma de violencia política y una falta de respeto”.