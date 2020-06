“Todavía no se han aprobado los protocolos”, dice a la diaria la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, y agrega que, en el marco de la reapertura, la política “es ir despacio”: “Estamos en contacto y defendiendo la cancha todo lo que podemos: te puedo asegurar que no están fuera de agenda el sector cultural ni los espacios públicos. La realidad muestra que hay que ser prudentes y no aflojar, y se avanzará unos pasos y luego se retrocederá unos casilleros” para después volver a retomar la actividad, plantea. Y en esa misma línea, apunta, “lamentablemente, a este virus no lo dominamos. Para lo que es el mundo estamos bien, pero no se puede cambiar las reglas de juego, y supongo que los científicos y los que están a cargo van midiendo y decidiendo qué población van liberando, pero es todo muy complicado, empezando por la terrible situación económica en la que quedó el sector cultural, que ya no venía bien, pero esto no contribuyó para nada. Después está el tema simbólico de volver, y el tema práctico de vender entradas y que la gente vuelva al teatro”.

La directora cuenta que mantiene reuniones y habla con los colectivos casi a diario, y sabe que hay muchos artistas que están en una situación muy compleja. “Tenemos que lanzar más y más planes de ayuda: ahora estamos con Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional], tratando de que en julio se pueda iniciar un curso de capacitación para que iluminadores y sonidistas puedan ir al interior, ya sea en modo virtual o presencial, y ofrecer buenos cursos en módulos semestrales, con una currícula que también forme oficios y ayude a los teatros que han recibido donaciones (por ejemplo, hace unos meses llegaron equipamientos de China, y con esto la idea es que haya trabajo de un lado y del otro)”.

“Nosotros no tenemos la misión de dar ayuda directa. Y aunque al final destinemos millones de pesos, son miles de pesos para cada persona. Por eso creo que es necesario ser creativos y establecer actividades y reactivaciones del sector” para poder enfrentar esta crisis. En ese rumbo, la directora recuerda que, pocos días después de que se declarara la emergencia sanitaria, la Dirección Nacional de Cultura (DNC) adelantó el llamado de los Fondos Concursables, que continúa abierto, y creó el Fondo Solidario Cultural Ruben Melogno, que, entre otras cosas, compra funciones por anticipado que, luego de la emergencia, serán ofrecidas a centros educativos y organizaciones sociales. “Es un tubo de ayuda que esperemos que pueda colaborar con mucha gente, y para otros habrá que seguir inventando alternativas para ver cómo podemos contribuir. Estamos con el segundo relevamiento” de impacto en el sector, que busca conocer y monitorear las consecuencias que esta emergencia tiene sobre la cultura y sus trabajadores. “Compraremos más funciones, entradas o la figura que encontremos para buscarle la vuelta y seguir reuniendo dinero para el Fondo Ruben Melogno, que no es sencillo”.

Relevamiento del impacto

Entre las medidas que la DNC lanzó en marzo, junto al Fondo Solidario Cultural Ruben Melogno se hizo un relevamiento de las pérdidas del sector para poder distribuirlo. ¿Qué datos mostró ese estudio?

Tuvo que ver con reactivar un espacio muy necesario en la DNC que es un observatorio cultural, tanto para afuera como hacia adentro. Necesitamos evaluar y monitorear nuestros propios proyectos y también ser una fuente de datos sobre el sector cultural. Estar en contacto con otras instituciones que lo hacen y lo miden. No hemos llegado al punto de decir “acá están los datos”, “son 10, 18 mil personas”, porque hacerlo bien es muy complejo. Tuvimos que fortalecer el equipo, pero como además empezó la presidencia pro témpore de Uruguay en el Mercosur también tuvimos que dedicar parte del esfuerzo para proyectos de Mercosur cultural, que tenemos a cargo: todavía estamos en la fase de organizar la comunicación virtual con los demás países, pero hay varios proyectos en cartera, como hacer una colección de clásicos literarios del Mercosur, y estamos analizando las posibilidades de las plataformas para organizar un evento musical conjunto. Queremos aprovechar que son los 80 años de Eduardo Mateo para homenajearlo en el Mercosur, porque es un referente en otros países, y él también tiene influencias de otros países del Mercosur; por ese lado estamos generando material interesante, que si no se alcanza en ese marco se concretará de alguna otra manera. También tenemos una mesa académica de tema histórico, que apunta a los 200 años de la llegada de Artigas a Paraguay. Son temas que queremos desarrollar en estos seis meses, además de continuar con otros de agenda de patrimonio y actividades culturales que se iniciaron en el período anterior.

Mariana Wainstein.

Futura reapertura

Pensando el posible escenario de reapertura, la directora reconoce que conviven dos perspectivas, una muy optimista y otra que augura un panorama más desalentador.

“Sinceramente, creo que la gran víctima de esta crisis mundial es la libertad y el gran triunfador es el miedo. Estoy orgullosa de estar en un país en el que se ha defendido la libertad por encima de todo. Y me aterra lo que pueda llegar a implicar ese miedo. Por suerte, como en Uruguay se defendió tanto esa noción de libertad y responsabilidad, eso combatió para que el miedo no fuera el gran triunfador. En el futuro, el público necesita quitarse el miedo para asistir al teatro”.

Considera que este será un tema que también deberán enfrentar y solucionar de algún modo, aunque considera que el clima jugará su papel: “Veo que Europa ‒a donde están llegando la primavera y el calor‒ lo vive distinto anímicamente. Por otro lado, dicen que como tanta gente se queda y tanta gente mayor está en la casa, también habrá menos resfríos, gripes y enfermedades respiratorias, que todos los años implican un gigantesco problema de salud”.

Dice que no quiere “talentear ni especular con qué hay que hacer”, sino tratar “de trabajar y presentar posibilidades, y poder ofrecer insumos sobre la situación que vive el sector cultural a los expertos y a quienes deciden en temas de salud. Además de que es un año importante por la ley de presupuesto y todo lo que eso implica, ya que es necesario presentar planes estratégicos y pensados, y saber que es muy definitorio lo que ocurra este año”.

Idea Vilariño, Julio César da Rosa, Mario Benedetti

El martes 30 la DNC presentará el cronograma de actividades por los homenajes a Mario Benedetti, Idea Vilariño y Julio César da Rosa, tres integrantes de la Generación del 45 que este 2020 cumplirían 100 años. Si bien señala que este contexto no modificó los homenajes, sí “los instrumentos para realizarlos”, de modo que piensan en actividades en vivo pero también proyectan alternativas virtuales.

“En el caso de Da Rosa, representa al lenguaje criollista y al interior, porque es de Treinta y Tres. Es muy cercano a todos por su famoso libro Buscabichos [1970], y también fue parlamentario y premio nacional de Literatura [con Tiempos de negros]. Mario Benedetti trasciende fronteras con su obra y su relevancia en el mundo literario”, señala, y entre los homenajes confirma el estreno de La tregua, la obra que había organizado el Ballet Nacional del SODRE para este año. “Aunque el SODRE es autónomo tenemos muy buena conexión, como debe ser, y sé que se estrenará y que es parte del calendario [que se ajustará en función de la apertura de los espectáculos públicos]. Tener un ballet nacional haciendo un título nacional es algo tan especial que nos tiene que enorgullecer a todos. Y ni que hablar de Idea Vilariño, una de las grandes poetas de nuestro país”.

En torno a Idea, cuenta que el lunes vivió una “gran experiencia al registrar a la pianista uruguaya Polly Ferman, que quedó varada en Uruguay junto a su esposo, el bandoneonista argentino Daniel Binelli”. En marzo, la pareja iba a presentar un espectáculo en el Teatro Solís, pero luego de la emergencia sanitaria no pudo volver a España, donde vive desde hace años, y el lunes grabó su participación en el reconocimiento a Vilariño. “Queremos asumir estos homenajes con una calidad especial, y no ilustrarlos de manera estándar. Por eso apuntamos a hallar algo especial para cada uno de los homenajeados: en el caso de Idea Vilariño, queremos concentrarnos en el tango y sus composiciones preferidas. Por eso, el lunes se grabaron cuatro tangos que luego serán difundidos en las redes como parte de su homenaje”.