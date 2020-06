El Ministerio de Desarrollo Social confirmó este martes que el actual secretario del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), Daniel Radío, pasará a desempeñarse como secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND) y que Gabriela Bazzano, actual titular del Programa Nacional de Discapacidad, será quien estará al frente de la secretaría que ocupaba el ex diputado del Partido Independiente, aunque sin dejar su rol actual.

La idea de las actuales autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es unificar ambos programas creando la Secretaría de Cuidado y Discapacidad. El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, justificó esta idea en una rueda de prensa que brindó en la Torre Ejecutiva. Según dijo, una de las ideas principales de esta unificación implica “achicar el costo de funcionamiento” del ministerio. “Es tratar de racionalizar los recursos, de la misma forma que se juntaron los programas de cercanía y los de impacto social, y que se racionalizaron programas del Inju [Instituto Nacional de la Juventud]”, expresó. El jerarca sostuvo que se trata de “mejorar recursos económicos y humanos y dar mejores resultados”.

Castaingdebat dijo que la unificación de estos programas no implicará “dejar de hacer nada”, sino “unificar acciones que no son exactamente lo mismo pero tienen el mismo objetivo”. “El compromiso es no dejar de hacer nada de lo que se está haciendo, sino usar de la mejor forma lo que ya tenemos. No estamos desmantelando nada”, aseguró.

La noticia no cayó bien en la Red Pro Cuidados. Una de sus voceras, Laura Fassler, interpretó que de darse la fusión, “dejarían al sistema de cuidados atendiendo solo a un tipo de problemas, la discapacidad, y recortarían la atención a adultos mayores y niños, lo cual sería alarmante, porque rompe con uno de los principios fundamentales del sistema, su interinstitucionalidad, y además se trata de una política de género, en la medida de que se busca que las mujeres no carguen solas con los cuidados”. Según consideró, de darse la fusión, el sistema se “desvirtúa”, por lo que es una “pena”.

Horas antes, el Mides había confirmado el alejamiento de Radío del SNIC, lo que había motivado un comunicado de la Red Pro Cuidados. Ese cambio de jerarca, que había estado cuatro meses en el cargo, “denota una alarmante señal sobre la continuidad del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)”. Por eso, la Red le solicitaba una reunión presencial a las autoridades del ministerio.

En el comunicado, se recordaba que este martes era el último día para entregar el Plan Nacional de Cuidados y su propuesta de presupuesto quinquenal, y se exigía que este documento se hiciera público cuanto antes. Según Fassler, si no existe ese plan “no hay de dónde basarse para la propuesta quinquenal”.

Respecto al presupuesto del programa, Castaingdebat sostuvo que los recursos para el SNIC fueron votados por ley en rendiciones de cuenta anteriores y recordó que el Parlamento de la Legislatura pasada le hizo un “recorte muy grande” al Sistema. Según el subsecretario, el SNIC no recibirá un nuevo recorte pero la discusión de ahora en más es si podrá tener o no más recursos. “Lo que está, ya está. La discusión ahora es hacia adelante: es un muy buen programa de países ricos y hay que adaptarlo a la realidad del país”.

En el comunicado de la Red Pro Cuidados también se llama a “sostener” al “equipo técnico de la Secretaría Nacional de Cuidados del MIDES como repartición independiente dentro del organismo, para la óptima coordinación de los componentes y servicios de todo el SNIC”. Como el Sistema tiene varias funciones, depende de “diversos equipos técnicos para cumplirlas”, explicó Fassler, que dijo tener la sensación es que “están enterrando el sistema, en el presente y para el futuro”.

El SNIC, sostuvo Fassler, atiende actualmente desde personas con discapacidad severa hasta tareas de cuidados en centros CAIF, y se encuentra ante una situación que paradójica, dado que “desde distintos lugares de América Latina han venido a Uruguay solicitando asesoría, porque fue el primer país que implementó un sistema así”.

En tanto, Radío manifestó a la diaria su preocupación porque la ejecución presupuestal del SNIC proyectada para 2020 “es deficitaria con respecto al crédito presupuestal”. Dijo que la continuidad de los programas de cuidados no depende de su permanencia al frente del SNIC, sino del presupuesto y “del enfoque político que tenga esto”. Consultado respecto a si su sucesora, Bazzano, comparte su mismo enfoque político, Radío respondió: “Puede ser, no sé, tiene que llegar y conocer el equipo”.