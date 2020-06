El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo a Búsqueda que encontró “ineficiencias” en el sistema de alimentación escolar. El jerarca sostuvo que hay un “problema de calidad” en el gasto educativo y considera que es necesario gastar “mejor”.

“En ANEP se estaban distribuyendo diariamente bastante más de 200.000 raciones de comida diarias. Ni bien se suspendieron las clases, se hicieron registros para ver qué familias con dificultades para asegurar una alimentación correcta de sus hijos pidieron los nuevos servicios que se están haciendo, y se constató que estamos en 60.000. ¡Sesenta mil, en plena crisis, con caída del empleo y del ingreso de las familias!”, dijo.

Por ese motivo, el ministro se propone repartir mejor, “sin dejar de darle de comer a nadie que lo necesite”. “¿No será que no se estaba repartiendo de la mejor manera la cantidad de comida que cuesta cantidades formidables de dinero al cabo del año?”, se preguntó.

Da Silveira, además, dijo que en el Ministerio de Educación y Cultura se encontraron con algunas “desprolijidades”, y está relevando información. De hecho, adelantó que hay “algunas investigaciones administrativas en curso”.

Según informó el semanario, de un total de 2.350 centros educativos, 2.250 tienen alimentación en varias modalidades y más de 70% de los escolares recibe almuerzo.

Héctor Florit, ex integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria, en diálogo con el semanario, advirtió que la “excesiva focalización del gasto hará que la escuela pública derrape en su misión y pase a ser vista como una ‘escuela para pobres’”. Dijo que la alimentación es parte de la “filosofía y la política educativa” y que “es una muy mala noticia reducir el gasto por ahí. Manotear el Impuesto de Primaria me parece una inmoralidad. Porque no se puede hacerles un _lifting _a los comedores escolares sin tocar el impuesto”, explicó.