La comisión de Constitución y Legislación del Senado retomó este martes el estudio de la solicitud de desafuero que hizo el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos. En la reunión no hubo grandes avances, porque los senadores hicieron varios pedidos de información “complementaria” para continuar con el análisis del caso, sostuvo a la diaria la presidenta de la comisión y senadora del Partido Nacional (PN) Carmen Asiaín.

El ex comandante en jefe del Ejército compareció ante la comisión el 22 de abril, luego de remitir una carta a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, para que se tratara el tema rápidamente. Pero el proceso se vio interrumpido por el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración en la cámara alta. Con la iniciativa ya aprobada en el Senado, se retomó el normal funcionamiento de las comisiones permanentes y pudo volver a estudiarse el pedido, que fue el único punto en el orden del día de la comisión.

Asiaín contó que su partido solicitó el expediente administrativo al Ministerio de Defensa Nacional, mientras que la frenteamplista Liliam Kechichian solicitó las desgrabaciones de las audiencias y la carpeta de investigación fiscal y Guillermo Domenech (CA) pidió acceder a la carta que el entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez le escribió al ex presidente Tabaré Vázquez en la que el difunto ex jerarca afirmaba haber dado cuenta del contenido de las actas del Tribunal de Honor Militar al entonces presidente. Según la senadora, los legisladores también pidieron acceso al expediente del caso de Roberto Gomensoro y le solicitaron a ella que se comunique con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe y el fiscal de corte, Jorge Díaz, para pedirle “celeridad” en el envío de la información.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes para seguir analizando el tema. Asiaín dijo que se tratará de estudiar la situación con la “urgencia” y “rapidez” que solicitó el propio Manini Ríos, pero también porque “parece una actitud considerada con una persona para no generar una incertidumbre sobre su destino”. De todas formas, aclaró que todo dependerá de cuándo se reciba la información necesaria y cuánto lleve el proceso de estudio. Una vez que culmine esta etapa en la comisión, el tema se someterá a votación en la Cámara de Senadores. Para que se apruebe el desafuero, necesita 21 de los 31 votos posibles.

Sólo el FA con postura definida

El propio Manini Ríos ha expresado en más de una oportunidad su voluntad de que se levanten sus fueros parlamentarios para poder comparecer ante la Justicia. Sin embargo, el resto de los senadores de su partido, Domenech y Raúl Lozano, no comparten la decisión, según informó este martes El Observador.

Por su parte, el PN no tiene una postura definida aún. Asiaín dijo que “sería muy irresponsable” tener una decisión antes de ver “toda la información que está pedida”. En tanto, el coordinador de bancada del PN, Gustavo Penadés, sostuvo a la diaria que su partido seguirá el análisis de la comisión y “en base a eso se fijará una posición”. Penadés dijo que no está previsto que el tema se trate como un asunto político, es decir, que todos los integrantes del partido tengan la obligación de votar en la misma dirección. En una misma línea, Graciela Bianchi expresó en conferencia de prensa que la decisión que se tome no será “política, sino jurídica”.

De todas formas, en el PN ya hay un senador que no apoyará el desafuero. Se trata del ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana, que dijo a El Observador que “no hay ninguna razón” para apoyarlo. “No lo veo como cómplice de nada que no se supiera”, sostuvo el nacionalista, y planteó que “si el ex presidente Vázquez lo sancionó por algo de ese mismo proceso, quiere decir que no ocultó nada”. Asimismo, el senador sostuvo que la situación hoy podría ser otra si Manini Ríos hubiera pedido que la comisión se expresara directamente a favor de su desafuero, en lugar de pedir que “no se dilatara” el proceso. Según pudo saber la diaria, en el Partido Colorado tampoco hay un panorama claro acerca de cómo proceder al respecto.

El único partido político con una posición definida a favor de votar el desafuero es el FA, dijo a la diaria el senador suplente José Carlos Mahía. No obstante, el legislador sostuvo que la coalición de izquierda no tiene previsto declarar este tema como asunto político. Y esta definición no es menor, porque un dirigente que manifestó su discrepancia con aprobar el desafuero es el ex presidente José Mujica, quien ratificó este martes que no acompañará la postura mayoritaria de su fuerza política: “No voy a desobedecer al FA, pero yo no lo voy a votar. Ya dije mi opinión política: yo no le quiero dar ese ‘cachón’ para que salga de víctima a recorrer el país”, expresó el senador. Al respecto, Mahía dijo que personalmente “no le preocupa” la postura de Mujica y manifestó que entiende la “valoración que hace”, pero “la materia de derechos humanos tiene que trascender toda especulación política”. Mahía sostuvo que el FA entiende necesaria la votación en función de la solicitud de la Justicia, y consideró que si el senador de CA hubiera cumplido con su palabra “no estaríamos hoy con este tema”. “Seguramente la posición del FA lo va a ayudar a que cumpla con lo que le dijo a la gente antes de ser electo senador”.

El fiscal Rodrigo Morosoli espera a que el Parlamento levante los fueros de Manini Ríos para imputarlo por un delito de omisión de denuncia, por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un tribunal militar que en 1973 arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.