El senador suplente del Partido Nacional Sebastián da Silva (Espacio 40) coincidió con un comunicado del movimiento de productores autoconvocados Un Solo Uruguay publicado el jueves, que lo menciona. En líneas generales, el comunicado cuestiona que no se extendiera el llamado “impuesto Covid”, que grava los sueldos de los funcionarios públicos y los cargos políticos con sueldos de al menos 80.000 pesos líquidos.

El comunicado hace referencia a una entrevista concedida por Da Silva al diario El País, en la que el senador estima que el próximo semestre será muy difícil para la economía uruguaya. Da Silva, fuertemente vinculado con la actividad rural del país, dijo que, si bien se vio sorprendido por el comunicado, comparte el mensaje de fondo: “No sé si estoy de acuerdo con cómo lo pusieron, pero sí con la idea: hasta que la pandemia termine, los funcionarios que tienen sueldos altos deberían continuar con el aporte al Fondo Coronavirus”.

Según Da Silva, esos funcionarios, “como hoy no corren el riesgo laboral que corren todos los uruguayos, tienen que ser más solidarios”, así como también los cargos políticos de confianza, que estaban incluidos en el impuesto. No quiso aventurar por qué no se extendió el impuesto, pero mencionó que “hay una teoría de que es dinero que vuelve al consumo y reactiva la economía por otro lado”.