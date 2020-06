El presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, negó a la asociación de ex presos políticos Crysol un espacio en Televisión Nacional (TNU) para emitir un programa destinado a la promoción de los derechos humanos. En una carta hecha pública hoy, el presidente del Secan argumentó que no es posible conceder el espacio a la organización porque el canal no podría darles la “misma oportunidad” a organizaciones, públicas o privadas, que solicitaran, “con idéntico derecho, el mismo espacio en nuestra grilla”.

Sotelo destacó el trabajo de Crysol, que le da “seriedad a la propuesta”, y escribió que “siempre conviene sensibilizar y reflexionar” sobre los derechos humanos. En ese sentido, estableció que la temática, así “como cualquier otro asunto vinculado al interés de nuestra comunidad”, es y será abordada por los profesionales de TNU y estará presente en la programación del canal, “manteniendo a los medios públicos al margen de toda controversia al respecto, pero defendiendo su plena vigencia, y abandonando la neutralidad frente a sus vulneraciones”.

La carta agrega que TNU estará a “disposición” para cubrir las actividades de Crysol y, “en lo posible, las inquietudes que nos quieran plantear sobre una temática de tanta importancia”.

La respuesta de Sotelo no tomó por sorpresa a la organización, dijo a la diaria Gastón Grisoni, presidente de Crysol. “Era una posibilidad. Vamos a seguir evaluando el proyecto comunicativo; es una necesidad y vamos a evaluar alternativas”, sostuvo. “Nos gustaba más la televisión abierta porque da otras posibilidades, pero también tenemos un proyecto radial que queremos extender”. Entre otras opciones que manejan está la de presentar la iniciativa a TV Ciudad o transmitir por su canal de Youtube.

El presidente de Crysol señaló que, en el marco de este proyecto, la organización inició gestiones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.