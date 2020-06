La decisión del gobierno uruguayo de apoyar al candidato estadounidense Mauricio Claver-Carone para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no fue consultada al canciller Ernesto Talvi, quien además consideró que dicha elección es “un error”.

Según publicó hoy Búsqueda, Talvi cuestionó la decisión en una reunión con su equipo de cancillería, en la medida en que designar en la presidencia del BID a un estadounidense supone “romper con una tradición muy rica y sana” de que al banco lo dirija un latinoamericano. Se trata del mismo argumento que usaron cinco ex presidentes latinoamericanos en una carta, entre ellos el senador colorado Julio María Sanguinetti, cuya relación con Talvi no viene siendo la mejor. Para los ex presidentes, la designación “implica una ruptura de la norma no escrita, pero respetada desde su origen, por la cual el BID, por razones, entre otras, de eficiencia financiera, tendría su sede en Washington, pero a cambio siempre estaría conducido por un latinoamericano”.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Kenneth S George, saludó la decisión del gobierno uruguayo y aseguró que Estados Unidos no incidió en esta definición. “Nosotros no discutimos esta nominación con Uruguay antes que se tomara la decisión”, dijo al semanario.