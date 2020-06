Un audio entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino que se viralizó el jueves se colocó este viernes en el centro de la discusión política. También llegó a la Justicia, que este viernes empezó a investigar las denuncias de amenazas de muerte contra Cristino.

El presidente Luis Lacalle Pou, ante una consulta de la prensa, dijo que “es un disparate” que se diga que el gobierno está realizando escuchas telefónicas. “Eso no cabe en democracia”, sentenció. Por su parte, Argimón aclaró que en la charla con Cristino no hacía referencias a “escuchas oficiales”, mientras que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, explicó que este tipo de intervenciones telefónicas se hacen sólo a instancias de la Justicia.

En un momento de la charla con Cristino, Argimón le dice a su interlocutor que tenga cuidado con los teléfonos y que se cuide cuando habla del presidente y de su equipo, porque “todo se sabe, todo queda grabado”.

“Yo le pongo la mejor onda a todo, yo hoy estoy en un lugar que tengo que cuidar a mi gobierno, a mi presidente y al equipo. El que tenga algo que decir de mí que haga denuncias, [que presente] pruebas, de mí y de mi presidente”, dice Argimón. En otro pasaje, la vicepresidenta le dice a Cristino que Presidencia de la República “tiene un equipo” que analiza las “extorsiones y solicitudes de todo [tipo que] nos caen todos los días”. “Nuestro equipo de abogados está para eso”, explica.

Luego se escucha el siguiente diálogo:

–No digas que tienes noticias de Luis, del dealer de Luis, porque nuestros teléfonos...

–Sí, están todos pinchados, lo sé –dice el interlocutor.

–Hay que cuidarlos mucho, lo que tú hablaste el otro día, cuando tú llamaste, todo se sabe, todo queda grabado, y yo le dije a mi abogado: “A Fernando no, yo voy a hablar con él”.

Al final de la conversación, Cristino le termina pidiendo a Argimón que agilice el pago de 5.000 dólares en la Intendencia de Maldonado y le pide un trabajo para su madre, que “está con depresión”. La vicepresidenta le responde que va a hablar “con Luis” para que pueda cobrar ese dinero; algunas versiones indican que hace referencia a Luis Borsari, actual director de Turismo de la comuna fernandina (ver recuadro). Cristino, que tiene un programa sabatino en Radio Universal, fue director de la revista Caras Uruguay, y allí trabajó con uno de los hijos de la vicepresidenta.

En uno de los videos, Cristino dice que presentó una denuncia en la seccional décima de Montevideo. La fiscal letrada penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 15º turno, Silvia Porteiro, será la encargada de llevar adelante la investigación.

Desde sus redes sociales, Cristino ya había denunciado que estaba viviendo una “situación delicada”, en referencia a supuestas amenazas telefónicas desde “números desconocidos, que se desaparecen”. En un video que subió el miércoles a su cuenta de Instagram, Cristino asegura que un día antes había recibido una llamada y cuando atendió escuchó una “voz distorsionada” que le dijo “cerrá el pico o te volamos la cabeza”. Según su versión, esa última comunicación se llevó a cabo “hace 10 o 15 días”, pero no había presentado antes la denuncia policial porque “estaba trabajando”.

“Preocupante”

Luego de la reunión de la Mesa Política, el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, habló de la grabación que se viralizó. “Entendemos que algunas de las cuestiones que allí se dicen son preocupantes”, dijo Miranda, y agregó que “exigen explicaciones”. Este viernes de noche, el diputado Alejandro Sánchez agregó que la bancada legislativa del FA intentará tener una reunión con Argimón entre lunes o martes.

En la reunión de la Mesa Política, según pudo saber la diaria, todos los delegados manifestaron su preocupación ante algunos dichos de Argimón en el audio. Sin embargo, no tomaron ninguna decisión al respecto: acordaron seguir recolectando información y terminar de resolver alguna acción concreta el lunes, en la reunión semanal del Secretariado.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Comunista del Uruguay Gerardo Núñez afirmó que quedó un “manto de dudas” sobre las escuchas, y que es necesario que se aclare lo más rápido posible. Para Núñez, es una buena oportunidad para reactivar la comisión bicameral de inteligencia –que no se reúne desde la Legislatura pasada–, que tiene el cometido dar seguimiento a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y al servicio de inteligencia del país. “Creo que ahí debería ser el lugar natural donde se plantee algún tipo de convocatoria a las autoridades y se den explicaciones sobre el tema. A mí no me queda claro si lo que hace la vicepresidenta es a modo de denuncia, cuando plantea que hay que tener cuidado. Si se hacen grabaciones, hay que saber por qué se hacen y quiénes las hacen”.

Por su parte, el sector Espacio Seregnista, que integra Fuerza Renovadora, escribió en su cuenta de Twitter que solicitará a la bancada del FA que pida “formalmente explicaciones” y convoque a sala al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para preguntar sobre el manejo de escuchas.

El show Pantene “No tengo un peso, ni 100 pesos tengo en el bolsillo, la Intendencia de Maldonado me debe 5.000 dólares del Pantene”, dice Cristino al final de la conversación con la vicepresidenta. En la charla, Cristino se refiere al evento Pantene Punta del Este Fashion Show, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2017. En una resolución de la comuna de ese año, se autoriza el auspicio del evento y se lo describe de la siguiente manera: “Tendrá como escenario natural la playa mansa, además de la presentación de un desfile de modas con modistos de prestigio a nivel internacional y nacional, contando con autoridades, referentes de la moda, del arte y prensa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, atrayendo este escenario a un gran número de espectadores”. En otra resolución de 2018, se destaca que el evento contó con una “gran pasarela, con 80 modelos que vistieron marcas nacionales e internacionales de modistos de alto prestigio”, y se autoriza a la Dirección General de Turismo de la comuna a pagar las facturas presentadas por hasta la suma de 100.000 dólares.

