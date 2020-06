Un funcionario administrativo de Fiscalía fue imputado por el delito de abuso innominado de funciones. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo este miércoles que “extrajo información del sistema de Fiscalía” y se la entregó a “personas ajenas a la institución que tenían vinculación con alguna persona que estaba siendo indagada”. El funcionario facilitó información al ex funcionario de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que está siendo indagado por llevarse papeles del organismo y destruirlos.

Este jueves el abogado denunciante, Jorge Barrera, que patrocina a la Ursec, solicitó a la Fiscalía saber a qué celulares envió información el funcionario administrativo imputado, informó El Observador y confirmó la diaria. El organismo busca determinar si la información llegó a personas relacionadas con la Ursec.

El ex funcionario ingresó a la sede de la Ursec el 1° de junio, se llevó información y destruyó documentos de la Secretaría General en una máquina trituradora de papeles. El 8 de junio, el fiscal Diego Pérez, quien lleva adelante el caso, ordenó seis allanamientos a ex jerarcas, abogados y funcionarios de la Ursec en busca de los documentos retirados por el ex funcionario.