La diputada del Frente Amplio (FA) Verónica Mato presentará un recurso administrativo ante la Cámara de Representantes por la interrupción del presidente del organismo, Martín Lema, durante su discurso en la media hora previa de la sesión del 2 de junio. El objetivo es que la cámara baja “revea” si correspondió o no la aplicación por parte de Lema del artículo 73, que establece que “si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente, por sí o a indicación de cualquier Representante, lo llamará al orden”.

“El recurso no es algo que no se haga habitualmente. Se va a pedir a la mesa que revea una decisión que tomó en un momento”, sostuvo la diputada en una conferencia de prensa este martes y manifestó que una de las posibilidades es que Lema “pida disculpas y reconozca que no interpretó bien el artículo del reglamento”.

La diputada consideró que no tomar acciones frente a esta situación implica legitimar que “otros varones, otros jefes, otras personas manden a callar a mujeres en situaciones que no son justas”. “Se me hizo callar cuando yo estaba hablando justamente de que la voz de las mujeres no es escuchada, y yo tengo muchas pruebas con respecto a eso”, expresó Mato.