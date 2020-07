Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El distanciamiento físico distorsiona las relaciones sociales. Muchos procesos se traban o se vuelven engorrosos, el acceso a información está más mediatizado que nunca, y aumentan las desconfianzas y las sospechas.

El teatro El Galpón presentó una propuesta de protocolo sanitario para reabrir, y esta fue aprobada por el Ministerio de Salud Pública, pero el Poder Ejecutivo suspendió el proceso con argumentos que no son fáciles de comprender, invocando el brote de covid-19 en Treinta y Tres. Esto provoca dudas sobre la posibilidad de una motivación política, a tal punto que la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) consideró pertinente expresar su preocupación y exhortar a Presidencia de la República a que reconsidere el asunto. Quizá todo tenga que ver con que el teatro puede ser un mero entretenimiento pero también un removedor de sensibilidades y conciencias, como lo demostró el recientemente fallecido Alberto Restuccia.

Desde el FA también han surgido cuestionamientos y sospechas ante los datos sobre delitos divulgados por el Ministerio del Interior. El ex titular de esa secretaría de Estado, Eduardo Bonomi, opinó que el oficialismo parece más interesado en hacerse propaganda que en analizar la información, y que la disminución de las rapiñas no se debe a la gestión de Jorge Larrañaga, sino a la pandemia. A su vez, el sociólogo y ex senador suplente Rafael Paternain dijo a la diaria que quizá hubo un subregistro de las denuncias.

El sistema de producción y venta de cannabis tiene dificultades debido a que el organismo encargado de regularlo y controlarlo sigue acéfalo. Hay casi 30 farmacias que se quieren incorporar a la red de venta, pero los trámites están paralizados, y lo mismo sucede con la habilitación de clubes cannábicos. No es claro si esto se debe a que en la “coalición multicolor” hay enemigos declarados de la legislación en la materia, o si simplemente es una muestra más de las dificultades oficialistas para cubrir todos los puestos de responsabilidad en el Estado.

Hay muchas hipótesis sobre las causas de la renuncia de Ernesto Talvi a la cancillería, pero ni él ni el presidente Luis Lacalle Pou quieren hablar del asunto. Por otra parte, en la negociación del Consejo Superior Tripartito para la actividad privada, el PIT-CNT denunció que la representación de los empresarios propuso a último momento dejar sin efecto una serie de beneficios no salariales establecidos en la ronda anterior, pero el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, aseguró que hubo “un malentendido”.

Según más de 50 sindicatos y organizaciones sociales, que se movilizaron ayer contra el proyecto de ley de urgente consideración, lo importante, “con o sin pandemia”, es volver a “salir a la calle”, y lo mismo opinan los trabajadores del Mides y de la Secretaría Nacional de Cuidados, que se movilizaron ayer para reclamar que se regularice la situación de más de 150 trabajadores cuyos contratos (en calidad de empresas unipersonales) vencen el 31 de agosto.

Hasta el lunes.