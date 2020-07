La bancada de senadores y diputados del Frente Amplio emitió una declaración en la que manifiesta su preocupación ante la decisión del gobierno de postergar la reapertura de los teatros, comunicada al día siguiente de la aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública del protocolo sanitario presentado por el teatro El Galpón. La bancada de la oposición “insta a Presidencia de la República a considerar nuevamente la situación para que el teatro independiente y la cultura popular puedan reanudar sus actividades respetando los protocolos aprobados oportunamente por la autoridad sanitaria”.

El secretario de la institución teatral, Héctor Guido, comentó a la diaria que recibió la noticia con sorpresa, y afirmó que no considera suficientes las explicaciones brindadas por el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, quien aseguró que la decisión de postergar la reapertura se debe al foco de covid-19 registrado en el departamento de Treinta y Tres, que “cambió bastante radicalmente las cifras”. “Sería un atrevimiento de mi parte discutir desde el punto de vista sanitario, pero no lo veo dentro de la lógica del gobierno, porque se están abriendo, por suerte, muchísimos espacios de cultura, de música y boliches, al mismo tiempo que empezaron las clases presenciales. No entiendo que esa alarma del foco en Treinta y Tres sólo fue aplicable a no darle el aval al Galpón para empezar a funcionar”, reflexionó Guido.

En la misma línea, la declaración del FA señala que “en momentos que se habilita una serie de actividades como tiendas y plazas de comida en centros comerciales” no se justifica “la negativa de habilitar las actividades culturales”. Asimismo, Guido sostuvo que el protocolo presentado por El Galpón “era de un gran rigor”, limitado a 200 personas y “en una cuadra enorme de espacio”. “Yo estoy deseando que se abran todos los teatros, pero me parece muy extraño que no se haya podido abrir uno que ya está aprobado y que tiene una enorme demanda de trabajo”, consideró. El director teatral sostuvo que, en tanto no se reciban “respuestas claras” de las autoridades, se mantendrá la fecha de reapertura del 11 de julio.

“El Frente Amplio vio esto con mucha preocupación porque parece dirigido a El Galpón. Si así fuera, sería muy lamentable”, aseveró Guido, y señaló la realidad “muy dura” que atraviesa el sector en general y la institución en particular, con “más de 35 compañeros en el seguro de paro”. “Estamos viviendo momentos terribles y nos merecemos, ya que fuimos prohibidos en nuestro trabajo por decreto, otro tipo de tratamiento, y no enterarnos por el informativo. Estamos absolutamente convencidos de que estamos en condiciones de abrir, como están abriendo lentamente el resto de los sectores”, reafirmó.