Por si todavía quedaba alguna duda, este jueves el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que Francisco Bustillo, actual embajador en España, será el sustituto de Ernesto Talvi al frente de la cancillería. En una conferencia de prensa, el presidente fue consultado por la salida precipitada de Talvi, ya que en su carta de renuncia el ex canciller señaló que su intención era quedarse hasta fin de año pero que “los tiempos en el gabinete los marca el presidente”.

Lacalle Pou se limitó a contestar que “obviamente se entremezclan cuestiones políticas y personales”, pero no las detalló. “Muchas veces hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantas callo cuando creo que tengo que callar, y ese es el mejor aporte que puedo hacer hoy al país y al gobierno”, señaló. A su vez, Talvi también se llamó a silencio. Consultado este jueves por Búsqueda, el ex canciller dijo: “Mi contribución al buen funcionamiento de la coalición es guardar silencio”. Por otra parte, según publicó ese semanario y pudo confirmar la diaria por fuentes del Partido Colorado, Talvi tiene previsto ocupar su banca en el Senado recién en 2021.

En la conferencia de prensa a Lacalle Pou se le preguntó si a raíz de la salida de Talvi y los debates internos sobre el proyecto de ley de urgente consideración la coalición de gobierno se estaba debilitando. El presidente contestó que las relaciones políticas “no están ajenas a tensiones”, pero que el tema no está en que no existan tensiones, sino “en cómo se resuelven”. “A mí no me cabe la menor duda de que no va a ser la ultima tensión; ojalá sean las menos y haya más acuerdos, pero las hemos resuelto bien”, aseguró.

Agregó que “por supuesto” que al gobierno no le gusta atravesar determinadas tensiones, pero que una vez que las atraviesan deben tener “bien claro el orden de prioridades”, que es “país, partido y dirigentes políticos”. Por último, dijo que está “seguro” de que en los demás partidos que integran la coalición “lo entienden así”. “No tengo ninguna sospecha de debilidad de la coalición, pero el mejor juez es el tiempo, así que lo vamos a poder comprobar”, finalizó.

El Pájaro vuela a Buenos Aires

Unas horas después de la conferencia, Lacalle Pou caminó hacia el Palacio Estévez para entregarle el pabellón nacional y las cartas credenciales al ex diputado y ex intendente de Florida Carlos Enciso, que viajará a Buenos Aires para empezar a desempeñarse como embajador en Argentina. “La designación es un honor. Además, fui el primero, pero va a ser algo que va a quedar instalado de aquí en más, como era hace muchos años, que cada embajador tenga la entrega de la bandera, el saludo del presidente y las cartas credenciales. Es un protocolo bueno, lindo para el país. Son esas cosas que mantienen la tradición republicana, la investidura”, dijo Enciso en una rueda de prensa.

El flamante embajador subrayó que en Argentina no solamente tiene una misión diplomática importante desde el punto de vista político, sino también que allí hay una comunidad uruguaya, y hay que ver cómo impacta en nuestro país. “También es un tema de atención que vamos a tener muy en cuenta, con un muy buen equipo que hay allá”, dijo.

En cuanto al próximo canciller, que asumirá el lunes, señaló que lo saludó mediante un mensaje de Whatsapp y que “evidentemente” lo conoce, ya que, cuando Enciso era intendente de Florida, Bustillo “siempre” lo “ayudó”, tanto cuando fue embajador en Argentina como en España. “Hay una buena relación y le deseamos un éxito para él que es para el país”, agregó.

Enciso contó que, por la pandemia de coronavirus, al llegar a Buenos Aires estará 14 días en cuarentena en la residencia de la embajada, y que después verá “cómo son las medidas de la ciudad y del gobierno para poder movilizarse”. Según dijo, todavía no ha tenido la posibilidad de conocer a Alberto Fernández, el primer mandatario del vecino país.