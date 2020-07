El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a la renuncia del canciller, Ernesto Talvi, durante una conferencia de prensa que brindó este jueves. El jerarca no quiso ahondar en los motivos de dimisión, pero afirmó que “se entremezclan cuestiones políticas y personales”, no obstante lo cual aseguró que “personalmente” guarda “el mejor concepto” de Talvi. Por otra parte, sostuvo que la coalición del gobierno ha “resuelto bien” las tensiones vividas hasta el momento, y que no tiene “ninguna sospecha de debilidad” de la coalición multicolor.

“Las relaciones políticas no están ajenas a tensiones; el problema no es que no existan, el tema es cómo se resuelven”, reflexionó el mandatario. “No me cabe la menor duda de que no va a ser la última tensión, pero las hemos resuelto bien”, consideró, y aseguró que los integrantes de la coalición tienen “el orden bien claro: país, partido y dirigentes políticos”.

Además, el mandatario confirmó que el diplomático de carrera Francisco Bustillo será el nuevo canciller. Actualmente se desempeña como embajador en España y está previsto que llegue a Uruguay este fin de semana.

“Responsabilidad del gobierno”

Por otra parte, Lacalle Pou afirmó que el fallecimiento de una persona en situación de calle, que había intentado ingresar a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social durante la alerta naranja del miércoles, “es responsabilidad del gobierno, del Estado”. “En ese sentido es que lo asumo como una falla, con consecuencias que no tienen vuelta atrás”, admitió. El presidente indicó que en las últimas horas ha mantenido un diálogo con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y aseguró que “tiene el mismo pesar, porque tiene una vocación muy humanista y ha dedicado su vida a los más desvalidos”.

“Me veo tentado a introducirme en el debate de la utilización de la pobreza y la muerte con fines políticos, [pero] no lo hice del otro lado del mostrador, no lo voy a hacer desde el gobierno”, continuó Lacalle, y señaló que cuando se tengan “todos los resultados” de las investigaciones en curso, incluido el informe forense, se darán a conocer “las omisiones o errores del gobierno, cuáles fueron las acciones que debieron tomarse y no se tomaron, y vamos a actuar en consecuencia”. “Igual no hay excusas”, sentenció.