Un hombre en situación de calle falleció esta madrugada. Su cuerpo fue hallado en Yi y Paysandú. La Policía lo encontró tapado con “plástico y frazadas” y se investiga la causa de muerte, informó el Ministerio del Interior.

La directora de Vulnerabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Fernanda Auersperg, dijo en Desayunos informales, de Canal 12, que el hombre intentó ingresar a un refugio en la madrugada pero no había lugar. “En este caso llegamos tarde”, dijo, y explicó que el hombre “quedó muy enojado porque se le dijo que no había cupo, intentó ingresar de todas maneras y tuvieron que llamar a la Policía”.

El hombre tenía un golpe en la cabeza. La directora de Vulnerabilidad del Mides dijo que se lastimó al intentar ingresar al refugio, y que se investiga lo que ocurrió luego de que se lo llevara la Policía. “No sé aún si a esta persona se le dijo que no había lugar en otros refugios. Asumo que dada la situación en que estábamos y la alerta, siguiendo el protocolo tienen que haber realizado la gestión [de averiguar por otros refugios]”, afirmó.

También contó que el hombre ya había estado en un refugio del Mides el sábado pasado, pero “el resto de los días no concurrió”. “Ayer cuando llegó no había cupo disponible, porque con el tema de la alerta naranja lamentablemente estábamos a cupo lleno, por lo tanto no se le pudo dar la respuesta que nos gustaría haberle dado”.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que lamentaba “profundamente” la situación y que se comprometía “a no dar un uruguayo por perdido”.