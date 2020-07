La comparecencia del titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, ante la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores se coordinó para que informara sobre las políticas de la cartera. Pero durante buena parte de la sesión, que fue de cuatro horas, Bartol explicó los acontecimientos que desembocaron en la muerte por hipotermia de Gustavo Castro, una persona en situación de calle a la que se le negó un lugar en un refugio del Mides porque no había más cupos. Por tal motivo, a la sesión también se sumaron los miembros de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.

En plena comparecencia del jerarca, la senadora del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que Bartol acababa de “admitir” que “al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio había 11 cupos disponibles”. Acto seguido, el diputado nacionalista Álvaro Viviano, que también estaba en la comisión, le contestó en la misma red social que “no hay peor mentira que una verdad a medias”.

Según él, Bartol dijo: “A la hora que fue al refugio no había cupos, causó incidentes, estuvo algunas horas en la comisaría. Al salir, sí había. Gustavo ahí no volvió por un lugar”. Por último, Viviano le dijo a Cosse que “no juegue con la tragedia”. Un rato después, la senadora de la oposición escribió que Bartol acababa de aclarar que “la disponibilidad de 11 cupos surgió en el chequeo realizado a las 23.00”.

“Es estructural”

Finalizada su comparecencia, en una conferencia de prensa Bartol dijo que pidió que en la sesión de las comisiones se incluyera el tema de las personas en situación de calle. Señaló que cuando llegó al Mides ese tema era “el desafío mayor” y personalmente es el que más lo “desvela”.

Luego subrayó que en los “últimos años” el número de personas en situación de calle “ha crecido mucho”. En 2006 “había 739”, de las cuales “320 dormían a la intemperie”, y el año pasado, según el censo que se realizó, había 2.038 personas en situación de calle, de las cuales “1.043 dormían a la intemperie”.

“El tema de los cupos en los refugios es estructural. Cuando llegamos el déficit era enorme, y lo primero que nos propusimos fue ampliar la cantidad de cupos que había, que a medida que íbamos generando se llenaban enseguida. Fue una carrera contra el tiempo, mes a mes: 100 cupos, los creábamos, se llenaban. Al día de hoy hemos generado 500 cupos más, de 1.150 a 1.600 y algo. Casi llegamos a 50% de cupos adicionales en sólo cuatro meses. Fue un trabajo enorme el que tuvimos que hacer”, sostuvo el jerarca.

“Pero todo esto es nada”, continuó Bartol, cuando hay un caso como el de Castro, que “pidió ayuda” y “en ese momento” no tenían refugio. “Luego, en el entorno del refugio hubo situaciones de violencia. La Policía se lo llevó, la fiscal decidió soltarlo, y a la hora que lo liberó, a las 23.00, se habían generado 11 cupos. Pero hubo falta de coordinación entre los distintos estamentos, Fiscalía, nosotros, tal vez la Policía. No cumplimos con lo esencial, que era atender a esta persona”, señaló.

A redoblar

El ministro dijo que para la cartera este hecho le “redobla el deseo, la intención y el esfuerzo” para que “no vuelvan a faltar cupos”, y aseguró que en los últimos días se generaron 100 más, de los cuales este lunes se ocuparon 20. Por lo tanto, queda un margen de 80, y para “principios de agosto” esperan tener 100 cupos más. “Y así vamos a ir corriendo esta carrera, tratando de darles protección a todos los uruguayos, pero hay que saber que es un problema endémico de Uruguay, con más de 1.000 personas que duermen a la intemperie. Y no es porque todos quieran dormir en la intemperie, sino porque han buscado amparo en el Estado y no ha dado una respuesta”, indicó.

El ministro subrayó que el Mides está para comprometerse y “dar una solución”, para “dar más oportunidades para que todo aquel que esté en esa situación de desamparo tenga en el Estado una mano, una protección y haya políticas públicas que lo logren atender como se merece”.

Agregó que por eso están tomando más medidas, como que casi 300 de los 500 nuevos lugares son en centros que se ocupan las 24 horas. Por lo tanto, “no es que vas de noche y al otro día ya te tenés que ir y volvés a estar como un nómade por la ciudad”, sino que “tenés un lugar en el mundo, de 24 horas, ese es tu lugar y ahí vas a estar”.

“En algunos de ellos estamos avanzando incluso para que sean con cuartos de a dos, en unos módulos que estamos creando. También que tengan llave, y que al tener una llave digan ‘este es mi lugar en el mundo, aquí estoy y de aquí no me van a mover; vengo cuando quiero, me voy cuando quiero y voy ganando en autonomía’. No es un lugar tutelado como un refugio, donde te dicen a qué hora podés entrar, a qué hora tenés que comer, bañarte, etcétera”, subrayó.

“Relativamente disconformes”

En tanto, el senador del FA Daniel Olesker –titular del Mides entre 2011 y 2015, durante el gobierno de José Mujica– dijo en una conferencia de prensa que el Mides “asumió la falta de coordinación” que hubo en la situación y que el FA planteó su “preocupación por los cupos”, por lo tanto, Bartol le entregó una lista con la cantidad de refugios y lugares disponibles.

Señaló que el gobierno del FA terminó el período pasado con 2.170 cupos, de los cuales 1.170 “son calle”, y ahí fue el aumento, lo que es “bastante lógico, porque la situación en calle aumenta a partir de la pandemia”. “Ellos hablaron de 500, y son efectivamente los que aumentaron, o sea que no es una falta de atención de la política anterior, sino que es un incremento debido a la nueva situación que se ha generado a partir de la pandemia”, dijo el senador.

Olesker indicó que “en líneas generales” quedaron “relativamente disconformes” con la comparecencia de Bartol, y piensan que el Mides “va a ser muy afectado por la política presupuestal” y por la “fusión de programas”. Sostuvo que Bartol sobre la parte programática “respondió poco” y que espera que cuando se trate la ley de presupuesto se pueda discutir “más a fondo”. “Nuestra percepción es que hay un progresivo desmantelamiento de muchos de los programas que el Mides desarrolla”, finalizó.

Tuit y disculpas Al salir de la comparecencia en el Parlamento, la directora de Uruguay Crece Contigo, Cecilia Sena, tomó una selfie con los jerarcas del Mides que había asistido, incluido el ministro Pablo Bartol, en la que aparecen todos sonrientes y distendidos. “Hay equipo”, escribió junto con la foto. Más tarde, y debido a las reacciones en la red social, Sena borró la publicación y escribió: “Pido disculpas por haber subido una foto espontánea con mis compañeros con quienes compartimos este camino. Nunca tuvo el espíritu de mostrar una imagen de felicidad frente a una tragedia de la muerte de una persona. Lejos de eso están nuestra esencia y nuestro trabajo”.

