El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, volvió a instalar la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos y anunció su intención de promover un proyecto de ley constitucional en este sentido. Si bien la iniciativa parece contar con el apoyo de los legisladores de la coalición, necesita obtener la aprobación de dos tercios de ambas cámaras, y desde el Frente Amplio varias figuras ya manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Es el caso del senador y ex ministro del Interior Eduardo Bonomi, quien aseguró que su fuerza política no acompañará un proyecto de este tipo, que considera “una pérdida de garantías”.

Entrevistado por el programa En perspectiva, de Radiomundo, el legislador del Movimiento de Participación Popular afirmó que “desde el momento en que se plantea así, la coalición de gobierno sabe que el Frente Amplio no lo va a votar” porque “lo que está planteado es un cambio en la Constitución”. El legislador recordó que el Frente Amplio durante sus gobiernos estudió la posibilidad de redactar una ley interpretativa para permitir los allanamientos nocturnos en ciertas circunstancias, “pero no planteó modificar la Constitución”. “Lo que hay que hacer es establecer claramente en qué lugares se puede y en qué lugares no, pero no cambiar la Constitución”, reafirmó.

Por otra parte, Bonomi señaló que “si de noche se está cometiendo un delito y hay pruebas fehacientes de ello, aun con la normativa actual se puede” allanar, siempre y cuando se presente un juez en el lugar. Según sostuvo, en los allanamientos “se tiene la presunción de que pasa algo, pero la mayor parte de las veces no se obtiene lo que se va a buscar”.