“La Comisión de Salud de la Cámara [de Diputados] acaba de rechazar una moción del diputado [nacionalista Álvaro] Dastugue para suspender el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia, hasta que pase la pandemia”, anunció esta tarde en Twitter el diputado del Partido Colorado (PC) y responsable del proyecto Ope Pasquet. Por lo tanto, aunque aún no ha comenzado la discusión del proyecto –por temas previos de agenda– los diputados podrán recibir a delegaciones involucradas en el tema, explicó el diputado a la diaria.

La Comisión de Salud de la Cámara acaba de rechazar una moción del diputado Dastugue para suspender el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia, hasta que pase la pandemia. La Comisión seguirá recibiendo delegaciones interesadas en opinar sobre el tema. — Ope Pasquet (@opepasquet) July 14, 2020

Para Pasquet el planteo de Dastugue es una forma de suspender el proyecto “sin medida” y “atrasarlo eternamente”, ya que la duración de la pandemia es desconocida. Además, manifestó que hay una razón “conceptual de fondo”: “Estamos hablando de la defensa de la libertad en una instancia fundamental para el ser humano, que es el momento de la muerte, y no es algo que dependa de si las circunstancias exteriores son propicias o adversas”.

En la sesión de hoy, la comisión recibió a Dastugue para que explique los motivos de la solicitud de prórroga de la discusión del proyecto, aunque ya había presentado una moción con sus planteos. El diputado sostuvo que, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 que atraviesa el país, además de incrementarse la crisis económica, crecieron los problemas de salud mental. En ese marco, argumentó que es totalmente “inoportuno” abordar el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Según dijo la diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg, Dastugue vinculó la discusión del proyecto en el Parlamento con la exposición en la agenda pública, lo que podría estimular los suicidios en la población.

Lustemberg sostuvo que los argumentos del diputado no resultan válidos porque si bien es cierto que en el contexto que atraviesa el país incrementaron las “consultas vinculadas a la salud mental y hay repercusiones sociales sanitarias”, eso no se vincula con este proyecto. “Son dos temas totalmente diferentes que requieren ser discutidos y darles curso”. Aunque no participó en la sesión de la comisión, la diputada Lucía Etcheverry dijo a la diaria que la intención del FA es darle tratamiento al proyecto y que participen las organizaciones y actores que tengan “algo para opinar”. “Aún no empieza a tratarse el proyecto, no hay motivo para prorrogar”, consideró.

No obstante, el rechazo a la moción de Dastugue no fue unánime. Hoy participaron cuatro diputados en la comisión. Mientras que Lustemberg y Nibia Reisch (PC) descartaron la moción bajo los mismos argumentos, la presidenta Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Alfredo de Mattos (Partido Nacional) apoyaron al diputado nacionalista. Ante el empate, por disposición de la metodología parlamentaria se vota tres veces, y así finalmente la moción fue rechazada porque no consiguió la mayoría, explicó Lustemberg a la diaria.