El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anunció este miércoles que fueron autorizadas oficialmente las actividades de las escuelas de formación artística en todas las disciplinas para todo el territorio nacional, y que también podrán retomarse los ensayos de espectáculos de artes escénicas y de música. De acuerdo con la información brindada por el MEC, por disposición de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), encargada de “la implementación progresiva de la nueva normalidad”, todas las mencionadas actividades podrán realizarse, cumpliendo con los protocolos asignados, a partir del miércoles 8 de este mes.

Para asegurar el cumplimiento del protocolo se exige que todo el personal “docente y administrativo” de los institutos reciba capacitación previa. También se dispone, entre otras medidas similares a las que rigen para comercios y locales en general, que todas las zonas a las que accedan público y personal sean objeto de “limpieza frecuente”; que la calidad del aire se garantice contemplando la instalación, revisión o recambio de los filtros de los sistemas de aire acondicionado, calefacción o ventilación o, en caso de que estos no existan, disponiendo modos controlados de ventilación y circulación de aire; que es recomendable que las “personas pertenecientes a la población de riesgo” no concurran a las instalaciones; que es obligatorio el uso de tapabocas tanto para personal como para alumnos, proveedores o cualquiera que ingrese a los establecimientos; que deben colocarse alfombras desinfectantes en las áreas de ingreso, suministrar alcohol en gel a la entrada de los salones y proveer todos los elementos necesarios para el correcto lavado de manos en los servicios sanitarios. También debe disponerse un sector en el que dejar bolsos, mochilas y otros efectos personales, y se exhorta a no tocar objetos innecesariamente, así como a desinfectar todos los que hayan sido usados. En cuanto a las distancias, no podrán ser menores a dos metros entre persona y persona, aunque deben aumentar al doble cuando se realicen actividades que impliquen movimiento, jadeo, canto o agitación en general.

Mientras dure el período de transición (cuya finalización no se conoce) los alumnos podrán optar por la asistencia virtual o presencial. En los institutos no se podrán usar teléfonos celulares, y si fuera imprescindible el uso de dispositivos electrónicos, estos deberán desinfectarse regularmente.

A todas las personas que ingresen al espacio de trabajo se les tomará la temperatura, que no podrá superar los 37°. No podrán ingresar personas con síntomas de enfermedad, y si alguien estuvo en contacto con pacientes con covid-19 deberá comunicarlo.

Tanto los estudiantes como los docentes deberán “otorgar su consentimiento” al protocolo sanitario “firmando un documento de conformidad”.

En cuanto a los espectáculos artísticos en salas de teatro o cines, a última hora del martes el ministro Pablo da Silveira anunció que siguen suspendidos debido a la situación en Treinta y Tres, donde hay varios casos activos de covid-19.