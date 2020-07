El Partido Digital comunicó este lunes la expulsión de su ex candidato a presidente Daniel Goldman, por una deuda de aproximadamente 280.000 pesos que mantiene con el partido. Según un comunicado del partido, Goldman adeuda parte de los ingresos que percibió por los votos obtenidos, en el marco de la ley de financiamiento de partidos políticos, que el partido obliga a resignar en beneficio del órgano partidario. En diálogo con la diaria, el ex presidenciable aseguró que devolvió más de 85% de los fondos y consideró que la medida demuestra “falta de humanidad”.

“Luego de recibir el dinero de los votos, el Sr. Daniel Goldman Pérez transfirió parte de lo obtenido por este concepto, no haciéndolo en su totalidad y conforme al contrato suscrito en el plazo señalado, adeudando un remanente a la fecha”, sostiene el comunicado del Partido Digital. Según señala la misiva, se mantuvieron “numerosas instancias de diálogo” con Goldman para solicitarle el reintegro de los fondos e incluso se le ofreció negociar “en un plazo más que benevolente” y con “un interés muy por debajo del mercado en UI” [unidades indexadas], pero no se obtuvieron respuestas.

Goldman sostuvo que esperaba “humanidad” y “empatía” por parte de los dirigentes del partido, que, según dijo, estaban al tanto de su situación económica adversa y de endeudamiento, que se agravó con la emergencia sanitaria. “Yo estoy en la misma realidad que muchísimos uruguayos, en la época del covid-19 no pude generar prácticamente ingresos, me fui desinflando en lo económico y comiendo todos los ahorros, y tengo que priorizar a mis hijos”, admitió. Goldman brinda un curso en la universidad ORT una vez al año y principalmente trabaja en asesoramiento digital para empresas, por lo que en este contexto “la posibilidad de ingresos se vio radicalmente perjudicada”, aseguró.

El ex candidato señaló que el 15% que le resta transferir es “una fortuna de plata” que en este momento no puede devolver, por lo cual sugirió al partido la posibilidad de que “parte de esos fondos que restaban transferir se convirtieran en un subsidio” para su persona, pero esto no fue aceptado por la Mesa Ejecutiva del partido.

En el comunicado difundido este lunes, el Partido Digital aclara que “ningún miembro del partido ha cobrado nunca a modo de remuneración o retribución por su colaboración” y que el dinero proveniente de donaciones o, como en este caso, de los votos obtenidos, “es dedicado y proyectado exclusivamente para el funcionamiento necesario del Partido”. Por último, anuncia que en los próximos días el órgano partidario competente “definirá los pasos a seguir y oportunamente, así será comunicado”.