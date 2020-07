La ley de urgente consideración (LUC) ingresará nuevamente al Senado para su tratamiento, luego de su aprobación en la cámara baja con algunas modificaciones. El Frente Amplio (FA) votó en general en contra y en sus filas hay consenso en cuanto al concepto negativo de la iniciativa, pero hay matices sobre el día después de su aprobación. Si bien en algunos sectores se ve con buenos ojos la posibilidad de apoyar una eventual recolección de firmas para derogar la ley, hay figuras que advierten sobre la multiplicidad de frentes que deberá afrontar la fuerza política este año, como las elecciones departamentales, el ingreso de la ley de presupuesto y la rendición de cuentas.

Leé más sobre esto: Diputados aprobó la LUC, pero las modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas quedaron por el camino

Para el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eduardo Bonomi el FA “va a tener que considerarlo”, si la iniciativa surge de las organizaciones sociales. “El Frente siempre ha apoyado estas iniciativas, pero a posteriori de la definición de las organizaciones sociales. Creo que la definición debe salir de los organismos sociales que han aunado esfuerzos contra la LUC”, consideró el legislador. En ese sentido, el diputado comunista Gerardo Núñez aseguró que el Partido Comunista (PCU) “no descarta ninguna posibilidad” y que si la medida es resuelta “por el grueso de las organizaciones sociales y populares, es hacia donde hay que ir”.

“Lo que no puede suceder es que se tome una decisión por sí o por no sin un amplio debate”, consideró Núñez en diálogo con la diaria. El representante indicó que en dos semanas el PCU llevará a cabo una instancia especial de análisis sobre este tema. “Estamos preocupados por que sea una discusión lo más amplia posible. No creo que una decisión tan importante tenga que ser tomada entre cuatro paredes. Hay que armar un espacio de discusión global que involucre a todas las organizaciones del campo popular”, insistió el legislador, que también mencionó la necesidad de afrontar “algunas leyes ya presentadas que ponen en tensión derechos básicos, como el proyecto de ley de medios, donde se juega una parte muy importante de la democratización de la sociedad”.

En la misma línea, José Carlos Mahía, diputado de Asamblea Uruguay, señaló que este año el FA tiene “una agenda intensa, que refiere a las elecciones departamentales en todo el país, a la ley de presupuesto y a la rendición de cuentas”, por lo que “hay que analizar todas las iniciativas”. El representante indicó que para el FA y “el futuro del país” los resultados de las elecciones departamentales “son muy importantes”, así como la batalla por el presupuesto, porque “uno presume que [la ley] va a venir con la motosierra 3.0 a cuestas, y eso también va a requerir movilización”. Asimismo, sostuvo que hasta el momento ningún sector de la coalición de izquierda presentó formalmente una iniciativa para apoyar una recolección de firmas.

Por su parte, el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio sostuvo que hay que “mirar bien cómo queda la LUC al final” y “si hay artículos que por sí mismos sean muy evidentes frente a la opinión pública de que es preciso derogar”. “No me apuraría; trataría de mirar en conjunto, porque está la LUC acá y la ley de medios allá. Y yo no sé si la ley de medios en realidad no va a ser mucho más resistida, si queda como está proyectada”, observó. Rubio consideró que “los referéndums se levantan para ganarlos” y que esa posibilidad no es tan viable al comienzo de un mandato, como sí lo sería más adelante. “Hay que tener en cuenta que perder un referéndum contra un gobierno que arranca es un riesgo muy grande. Todo eso tiene que ser ponderado”, reflexionó.

Consultado por la diaria, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, indicó que hasta el momento la central sindical no tomó una decisión respecto de llevar a cabo o no una consulta popular, pero que tampoco se ha descartado. “Hay que estudiar el texto legal, ver cómo quedó y cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar, si es el tiempo político para utilizarlos, y hay que hacerlo en el marco de la Mesa Representativa”, afirmó. Asimismo, sostuvo que de impulsar un referéndum sería importante “contar con el apoyo del FA, pero también de Unidad Popular y otros partidos”. “Yo no entiendo cómo alguien vinculado a las mejores tradiciones de los partidos tradicionales puede estar de acuerdo con la limitación del derecho de huelga o del piquete”, manifestó.