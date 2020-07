La Asamblea Representativa de la Federación ANCAP (FANCAP) resolvió promover la realización de un referéndum revocatorio de los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que considera más “regresivos”. FANCAP anunció en un comunicado este jueves que solicitará una reunión al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, con el objetivo de conseguir la adhesión del movimiento sindical y las organizaciones sociales en este cometido.

El presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, dijo a la diaria que se realizará “una recorrida por todas las organizaciones sociales y sindicales”, de forma de “construir ese camino juntos”, pero propondrá por su parte la derogación de algunos artículos, como el 234, que encomienda al Poder Ejecutivo la realización de un estudio del mercado de combustibles, y el 282, que promueve la apertura del paquete accionario de las empresas públicas. Asimismo, sostuvo que cada sindicato deberá proponer las modificaciones propias de su área; por ejemplo, los sindicatos de la educación deberían sugerir qué artículos de ese capítulo habría que derogar, indicó.

Si bien algunos sindicatos manifestaron sus reparos frente a la posibilidad de ir por una recolección de firmas, Rodríguez aseguró que FANCAP parte de la base de que “la LUC para la inmensa mayoría de los sindicatos, si no para la totalidad, representa un retroceso enorme”. Asimismo, consideró que “el referéndum siempre va a ser una batalla ganada, se llegue a los objetivos o no se llegue, porque en caso de no llegar va a ser una acumulación política para los intereses de la clase trabajadora y nos va a permitir diferentes niveles de conciencia y de organización”.

“Nos tenemos mucha fe para construir mayorías y consensos. Vamos a poner todo de nuestra parte para construir ese camino; después veremos, si no se llega [o] si no se dan las mayorías en el PIT-CNT, será algo para discutir más adelante”, manifestó el dirigente. FANCAP también resolvió refrendar el paro de 24 horas que realizará el 29 de julio la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que, según explicó Rodríguez, incluye en su plataforma algunas de las reivindicaciones de la Intersocial, como la renta básica transitoria y la canasta de servicios esenciales.

Consultada por la diaria, la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa, afirmó que la central sindical aún no definió una posición respecto de una eventual consulta popular. Larrosa afirmó que el PIT-CNT “tendrá que dar la discusión en algún momento a nivel del Secretariado Ejecutivo y pasar a la Mesa Representativa para que lo resuelva”, pero indicó que por el momento se están “analizando los pros y contras y la situación que tenemos hoy”.

“Sabemos que es un tema que tenemos pendiente y lo vamos a analizar colectivamente, pero tenemos por delante los consejos de salarios y también tenemos que hacer un estudio sobre la realidad para ver si es el momento para impulsar un plebiscito, [porque] sin dudas el éxito está supeditado al apoyo del conjunto de la clase trabajadora y del resto de las organizaciones que componen la Intersocial”, reflexionó Larrosa, a la vez que consideró que “lo que no podría suceder” es que se alcanzaran las firmas para someter a referéndum la ley y luego no se consiguieran los votos. “Los plebiscitos que el PIT-CNT ha impulsado y ganado han sido con un espectro mucho más grande e incluso con la adhesión de algunos partidos políticos, aunque fueran pequeños”, recordó.

La dirigente opinó que “el esfuerzo que se propone hacer FANCAP es válido” pero advirtió sobre el “gran esfuerzo” que debe afrontar el movimiento sindical en el marco de los consejos de salarios y de cara al Presupuesto Nacional. “Eso nos va a llevar lucha, tiempo y pienso, por eso hay que ir resolviendo cada tema en el momento oportuno, porque no podemos abordar todos los temas a la vez”, analizó.